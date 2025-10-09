Tarihi ticaret binasının yerine 20 katlı iş merkezi

Ankara'da Ankara Atatürk Bulvarı'nda 1930 yılında inşa edilen Rus Dış Ticaret Temsilci'liğinin bulunduğu alan "Riskli yapı" ilan edilmişti.

Tarihi binanın yeirne 20 katlı iş merkezi yapılacağı ortaya çıktı.

TARİHİ BİNANIN YERİNE 20 KATLI İŞ MEKREZİ

Rus Dış Ticaret Temsilciliği'nin bulunduğu alan "Riskli yapı" ilan edildikten sonra 2013 yılında Kaya Tursitik Tesisleri Titreyengöl Otelcilik şirketine satıldı. Satış dönemin Ankara Büüykşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Rus oligarklar arasında gerçekleşti.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre; Rusya Milli Emlak Müfettişleri, satışın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava açtı. Süreç devam ederken, 1 Ekim 2025’te Çevre Bakanlığı tarafından askıya çıkarılan plan değişikliği, arazideki kriterleri değiştirdi.

Atatürk Bulvarı üzerine olan yapı kodu, bir arka bölgedeki Tunus Caddesi üzerine alındı. Bu değişiklik, 15 Ekim’e kadar askıda kalacak ve itiraz edilmezse, ruhsat verilecek.

KENTİN BELLEĞİNE DARBE

Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası da yapılaşmaya karşı çıkıyor. Cumhuriyet’in mirası olan bu güzergah üzerinde yükselen rant projeleri, kentin belleğine vurulan bir darbe olarak görülüyor.

Yapılacak proje ile bölgedeki yoğunluğun ve trafiğin artması bekleniyor.