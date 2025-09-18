Tarihi Keyvanlar Konağı kül oldu

Bolu Mudurnu'daki Seyrancık Mahallesi’nde bulunan 3 katlı tarihi Keyvanlar Konağı’nda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Osmanlı'dan kalma tarihi ahşap konaktaki yangın hızla büyüyüp tüm binayı sardı.

Yangına dair ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

1850'Lİ YILLARDAN KALMA

1850’li yıllarda inşa edilen Keyvanlar Konağı’nın ilçenin tarihi ve simge yapılarından biri olduğu belirtildi. Daha önce bir dönem otel olarak da kullanılan konağın, 2 yıl önce konaklama faaliyetlerine son verdiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.