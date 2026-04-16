Tamir etmek isterken hastanelik oldu: Vücudunda yanık oluştu

Tamir etmek isterken hastanelik oldu: Vücudunda yanık oluştu
Yayınlanma:
Erzurum'da güneş enerji sistemindeki arızayı gidermeye çalıştığı sırada üzerine sıcak su dökülen 76 yaşındaki Abdullah Durmaz, vücudunda oluşan ikinci derece yanıklar nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Erzurum’un Çat ilçesine bağlı kırsal Değirmenli Mahallesi’nde yaşayan 76 yaşındaki Abdullah Durmaz, evindeki güneş enerji sisteminde meydana gelen arızayı kontrol etmek istediği sırada talihsiz bir kaza geçirdi.

Durmaz’ın boş olduğunu düşündüğü sistemde bulunan sıcak su, aniden üzerine dökülerek vücudunun büyük bölümünde yanıklara yol açtı.

İlk müdahalesi Çat Devlet Hastanesi’nde yapılan Durmaz, ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi.

Yapılan kontrollerde vücudunda ikinci derece yanıklar tespit edilen Durmaz’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"SICAK SU BOYNUMDAN AŞAĞIYA DÖKÜLDÜ"

Daha önce de evinin tesisat işlerini kendinin yaptığını söyleyen Abdullah Durmaz, şöyle konuştu:

  • "Güneş enerji sistemi panellerinin patlayan camlarını değiştirdim. Test yaptım çalışmadı. Daha sonra kaçak olduğunu düşünerek, sırtüstü yatıp contalarını değiştirmek için boruyu söktüm. O anda haznedeki ve borunun içinde kalan sıcak su boynumdan aşağıya döküldü.
  • Suyun sıcaklığı haşladı. Suyun vücudumu daha fazla yakmasını üzerimdeki montum engelledi. Ben de o arada çatıda kar vardı vücudumun yanan kısımlarına kar attım. Az da olsa faydası oldu.
  • Sağlık ocağında aile doktoru baktı. Dedi ki, ‘Senin yanık ünitesine gitmen lazım.’ Erzurum Şehir Hastanesi’ne geldim. Yanık tedavi merkezinde yatırdılar. Tek başıma yaptığımdan dolayı oldu o hata.
  • Tamirat yapacakların tedbirli olmaları lazım. Ben işin yabancısı değilim az çok uğraşıyorum. Kendi evimde tesisatla ilgili aksaklık olduğunda ben gideriyorum."

"1 HAFTA 10 GÜNE KADAR DÜZELİP GİDECEK"

Yanık tedavi merkezi hekimlerinden Zeki Gürgür, "Hastamız ikinci derece yanıkla geldi. Boyun bölgesinde, gövde ön yüzde yanıkları mevcuttu. Gördük hemen kabulünü yaptık. Amcamızın tedavisine başladık. Sanırım 1 hafta 10 güne kadar düzelip gidecek inşallah" dedi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
