Yatakta içtiği sigara evini perişan etti

Yayınlanma:
İstanbul Avcılar’da bir yatak odasında unutulan sigaranın neden olduğu yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Yangın esnasında evde bulunan bir kişi dumandan etkilenirken, dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Cihangir Mahallesi Kamarot Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın bahçe katında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, daire sakinlerinden birinin yatakta unuttuğu yanık sigara yatağı tutuşturdu. Alevlerin hızla büyümesi üzerine yangın yatak odasından çıkarak salona da sıçradı.

KENDİ İMKANLARIYLA SÖNDÜREMEDİ

Alevleri fark eden ev sahibi, yangına kendi çabalarıyla müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yangının kontrol dışına çıkmasıyla kendisini dışarı atan ev sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mezarlıkta şaşkına çeviren gerçek pusulayla ortaya çıktı: Şehitlerin kıblesi farklı sivillerinki farklı farklıMezarlıkta şaşkına çeviren gerçek pusulayla ortaya çıktı: Şehitlerin kıblesi farklı sivillerinki farklı farklı

EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangın neticesinde yatak odasındaki tüm eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, salonun bir kısmında da ciddi hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Türkiye
Samsun’da 2 firari yakalandı!
Samsun’da 2 firari yakalandı!
Ekipler seferber oldu: Karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Ekipler seferber oldu: Karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç kaldırımdaki çocuklara çarptı
Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç kaldırımdaki çocuklara çarptı