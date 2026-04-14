Yatakta içtiği sigara evini perişan etti

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Cihangir Mahallesi Kamarot Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın bahçe katında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, daire sakinlerinden birinin yatakta unuttuğu yanık sigara yatağı tutuşturdu. Alevlerin hızla büyümesi üzerine yangın yatak odasından çıkarak salona da sıçradı.

KENDİ İMKANLARIYLA SÖNDÜREMEDİ

Alevleri fark eden ev sahibi, yangına kendi çabalarıyla müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yangının kontrol dışına çıkmasıyla kendisini dışarı atan ev sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangın neticesinde yatak odasındaki tüm eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, salonun bir kısmında da ciddi hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)