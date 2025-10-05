Taksim'de iki kadının bir erkeği dövdüğü anlar kamerada

İstiklal Caddesi'nden iki ayrı kavga o sırada çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı. İlk olayda bir erkeğin kadınlara laf attığı iddia edildi.

14 Eylül tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre caddede yürüyen bir kişi, yürüyen iki kadına laf attı. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında iki kadın kendilerine laf atan erkeğe saldırdı.

Caddedeki başka bir olayda ise bir kişi, tartıştığı kişiye belinden çıkardığı kemerle vurup tekme attı. Vatandaşların araya girmesiyle sona eren kavgalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İkinci olay ise, 30 Eylül’de akşam saatlerinde meydana geldi. İki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında taraflardan biri belinden kemerini çıkardı. Daha sonra da cadde ortasında tartıştığı kişiye kemerle vurdu; ardından da tekme attı.

Caddedeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.