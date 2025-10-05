Taksim'de iki kadının bir erkeği dövdüğü anlar kamerada

Yayınlanma:
İstiklal Caddesi’nde gece saatlerinde yürüyen 2 kadın iddiaya göre kendilerine laf atan erkeği evire çevire dövdü.

İstiklal Caddesi'nden iki ayrı kavga o sırada çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı. İlk olayda bir erkeğin kadınlara laf attığı iddia edildi.

istanbul-taksimde-kemerli-tekmeli-yum-947910-281481.jpg

14 Eylül tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre caddede yürüyen bir kişi, yürüyen iki kadına laf attı. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında iki kadın kendilerine laf atan erkeğe saldırdı.

istanbul-taksimde-kemerli-tekmeli-yum-947909-281481.jpg

Caddedeki başka bir olayda ise bir kişi, tartıştığı kişiye belinden çıkardığı kemerle vurup tekme attı. Vatandaşların araya girmesiyle sona eren kavgalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

istanbul-taksimde-kemerli-tekmeli-yum-947911-281481.jpg

İkinci olay ise, 30 Eylül’de akşam saatlerinde meydana geldi. İki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

istanbul-taksimde-kemerli-tekmeli-yum-947914-281481.jpg

Tartışma sırasında taraflardan biri belinden kemerini çıkardı. Daha sonra da cadde ortasında tartıştığı kişiye kemerle vurdu; ardından da tekme attı.

istanbul-taksimde-kemerli-tekmeli-yum-947913-281481.jpg

Caddedeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

