Taksi durağında dehşet! Şoföre kurşun yağdırdı

Yayınlanma:
Diyarbakır'da, kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından bir taksi durağına yönelik düzenlenen silahlı saldırıda, taksi şoförü Recep Özgür (45) hayatını kaybetti. Polis, yüzünü gizleyerek saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Emek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, taksi durağına geldi. Şapka taktığı ve elbisesiyle yüzünü gizlediği belirtilen şüpheli, yanında bulunan tabancayla durağa doğru art arda ateş etti. Saldırı sırasında taksi durağında bulunan sürücülerden Recep Özgür, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı.

diyarbakirda-taksi-duragina-silahli-sal-1030784-305836.jpg

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı şoför Recep Özgür’e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak Özgür, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

diyarbakirda-taksi-duragina-silahli-sal-1030785-305836.jpg

POLİS GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından polis, şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

diyarbakirda-taksi-duragina-silahli-sal-1030787-305836.jpg

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği taksi durağında yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan buldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

