Takmadan yola çıkan yandı: 5 bin 856 lira ceza kesilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı takvimi açıkladı.

Geçtiğimiz yıl ki sürenin 1 ay uzatıldığını duyuran Bakan Uraloğlu, kış lastiği takmanın 5 aylık süreçte şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşıyan tüm araçlar için zorunlu olacağını söyledi.

TAKMADAN YOLA ÇIKAN YANDI

Abdulkadir Uraloğlu, kış lastiği zorunluluğuna ilişkin süreyi kapsayan yeni düzenlemeyi duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamında yapılan değişiklikle, uygulama süresi bir ay uzatıldı.

Zorunlu kış lastiği kullanmayan sürücülere uygulanacak idari para cezasını da hatırlatan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, “1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan’da sona eren kış lastiği zorunluluğunu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım - 15 Nisan olarak güncelledik. Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık. Uygulama, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

5 BİN 856 LİRA CEZA KESİLECEK

Uraloğlu, il sınırları içindeki uygulamaya ilişkin kararların valilikler tarafından belirlendiğini hatırlattı. Buna göre, valilikler gerekli gördükleri durumlarda belirtilen tarih aralığını birer ay öne çekebilecek veya uzatabilecek. Sürücülerin, bu konuda yapılacak yerel duyuruları dikkatle takip etmesi gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacağını belirtti.

Yeni düzenlemeyle birlikte kamyon, çekici, tanker ve otobüslerin dingilleri üzerindeki tüm lastiklerin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin ise tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunlu hale geldi. Ayrıca seyir sırasında değiştirilen lastiklerin de mutlaka kış lastiği ile değiştirilmesi gerekiyor.

Bakan Uraloğlu, sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastiklerin de kış lastiği yerine geçtiğini hatırlattı. Ancak araçta zincir bulundurmanın kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmadığını vurgulayan Uraloğlu, şu uyarıda bulundu:

“Araçlarımızda zincir, takoz ve çekme halatı gibi gerekli ekipmanların bulunmasını sağlayalım. Kış şartlarına uygun donanım ve ekipmanla seyahatlerimizi gerçekleştirmeyi ihmal etmeyelim.”