Takı merasiminde gelin ve damada şok: Altın yerine kangal yavrusu geldi

Yayınlanma:
Denizli'nin Çivril ilçesinde evlenen bir çift, takı merasimi sırasında sürpriz bir düğün hediyesi aldı. Davetlilerden biri, damada yavru bir kangal köpeği hediye etti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde Muammer ve Tuğba Akçümen çifti, bir düğün salonunda düzenlenen törenle evlendi. Düğün sırasında takı merasimine geçildiği esnada, davetlilerden Süleyman Gültekin'in yaptığı sürpriz herkesi şaşırttı.

taki-yerine-coban-kopegi.jpg

TAKI YERİNE YAVRU KANGAL KÖPEĞİ

Gültekin, damat Muammer Akçümen'e yavru bir kangal (çoban) köpeği hediye etti. Alışılmışın dışındaki bu hediye karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen çift, köpeği bir süre sevdi. Düğündeki diğer misafirler de bu ilginç anı fotoğrafladı ve cep telefonlarıyla kaydetti.

DAMAT: "İNANMAMIŞTIM, ÇOK ŞAŞIRDIM"

Damat Muammer Akçümen, düğünden önce arkadaşı Süleyman Gültekin'in kendisine böyle bir hediye getireceğinden bahsettiğini ancak inanmadığını söyledi. Akçümen, "Düğünümde çok sevdiğim kangal köpeğini getireceğini söylemişti. Tabii ben kendisine inanmamıştım. Sonrasında takı sırasında güzel bir şarkıyla elinde köpekle içeriye girdi. Herkes çok şaşırdı" ifadelerini kullandı.

GELİN: "DÜĞÜN DAHA ANLAMLI HALDE GELDİ"

Gelin Tuğba Akçümen de yavru köpeği görünce çok şaşırdığını belirterek, düğünlerinin bu sürprizle daha anlamlı hale geldiğini dile getirdi.

HEDİYEYİ VEREN KONUŞTU

Hediye fikrini hayata geçiren Süleyman Gültekin ise, damadın bu cins köpeklere olan ilgisini bildiği için böyle bir hediye vermeyi tercih ettiğini açıkladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

