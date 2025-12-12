MSB ve Sanayi Bakanlığı bütçeleri kabul edildi: Bu sabah 2 bakanlığın bütçeleri görüşülecek

TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri kabul edildi. Bu sabah devam edecek görüşmelerde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçeleri gündemde olacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kapsamındaki bakanlık bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bugünkü oturumda Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri, yapılan görüşmelerin ardından oylamaya sunuldu.

BÜTÇELER OYLAMA İLE KABUL EDİLDİ

Her iki bakanlığın bütçeleri, Genel Kurul'da yapılan oylamalar sonucunda kabul edildi. Böylece, 2026 yılı bütçe görüşmelerinde iki önemli bakanlığın bütçe teklifleri onaylanmış oldu.

KABUL EDİLEN DİĞER BÜTÇELER

Genel Kurulda konuşmaların ardından Milli Savunma ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının yanı sıra Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Türk Patent Ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı, Gap Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2026 yılı bütçeleri de kabul edildi.

BUGÜN İKİ BAKANLIĞIN BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLECEK

Genel Kurul'un bugünkü oturumu sabah saat 11.00'de başlayacak. Bu oturumda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe teklifleri görüşülecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

