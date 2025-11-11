Tahliyeler sonrası ilk yorum: Beklentimiz görevlerine iade edilmeleri

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısında konuşan Seçer, gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda komisyonlardan gelen 21 ve birimlerden gelen 66 olmak üzere toplam 87 madde görüşüldü.

Toplantının açılışında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87. yıl dönümünde anan Başkan Seçer, "Atatürk, yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin önderi değil; aynı zamanda çağdaş, demokratik ve bağımsız Türkiye’nin mimarıdır. Onun bizlere bıraktığı en büyük miras, aklın ve bilimin rehberliğinde ilerleyen, laik ve özgür Cumhuriyet’tir. Bugün bizlere düşen görev, Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’i korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aynı inançla aktarmaktır" ifadelerini kullandı. Seçer ayrıca, geçtiğimiz günlerde vefat eden eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Kuriş için de başsağlığı diledi.

"BEKLENTİMİZ MİLLET İRADESİNİN GÖREVİNİ YAPMASINA MÜSAADE EDİLMESİDİR"

Gündemdeki en önemli konulardan biri olan Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Nuriye Arslan ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Çağlar’ın tahliye edilmesini değerlendiren Seçer, şunları söyledi:

"Tahliyeleri bizi memnun etti ama beklentimiz tecelli etmiş millet iradesinin görevini yapmasına müsaade edilmesidir. Türkiye’de anayasa ve kanunlar karşısında herkes eşit ama demokrasinin temeli olan halk iradesinin bir tescili olan seçilmişlerin, Meclis'in yok sayılarak böyle kolay bir şekilde görevden uzaklaştırılmalarını, mahkeme kararı olmadan yerlerine kayyım uygulamasının getirilmesini doğru bulmuyoruz."

Seçer, bu durumdaki tüm belediye başkanları ve meclis üyelerinin en kısa sürede görevlerine iade edilmesini temenni ettiğini belirtti.

"ULUSLARARASI TARSUS FESTİVALİ KENTİN POTANSİYELİNİ ÖNE ÇIKARDI"

7-9 Kasım tarihlerinde düzenlenen 4. Uluslararası Tarsus Festivali'nin başarısına dikkat çeken Seçer, festivalin Tarsus'un tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıttığını ve kentin turizm potansiyelini artırdığını ifade etti. Seçer, "Festival boyunca yerel üreticilerimizin, sanatçı ve zanaatkârlarımızın eserlerini sergilemesine, esnafımızın desteklenmesine katkı sunduk. Tarsusumuzun ve Mersinimizin bu tür etkinliklerle daha da canlı bir şehir olmasını diliyorum" dedi.

ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER VE RAYLI SİSTEM PROJELERİ

Belediyenin ulaşım yatırımları hakkında da bilgi veren Seçer, geçen hafta filoya katılan 18 yeni elektrikli otobüsün tamamının hibe ile alındığını ve 345 milyon liralık bir değere sahip olduğunu belirtti. Toplamda 290 yeni otobüsün son 5 yılda filoya katıldığını vurgulayan Seçer, "Mersin’de hem çevre dostu yakıt tüketen hem de yeni nesil teknolojiye sahip otobüslerle son 5 yıl içerisinde ulaşımda adeta bir devrim gerçekleştirdik" diye konuştu.

Raylı sistem projelerindeki son durumu da paylaşan Seçer, dış finansman konusunda yaşanan sıkıntılara değindi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Seçer, "2026 yılı içerisinde; bizim için daha kolay yapılabilecek ve daha düşük maliyetli bir yatırım olan tramvayın ihalesini yapıp, en kısa sürede de Mersinlerin hizmetine kazandırmak için her türlü gayreti gösteriyoruz" dedi.

ALTYAPI YATIRIMLARI İÇİN 84 MİLYON EURO'LUK KREDİ ONAYLANDI

Başkan Seçer, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 84 milyon Euro tutarındaki altyapı yatırımları kredisini onayladığı müjdesini de verdi. Yaklaşık 4,5 milyar liralık bir ihale bedeline sahip olan projenin ihalelerine Aralık ayında çıkılacağını belirten Seçer, "Yeşilovacık’tan Yenice’ye kadar altyapı ve arıtma sistemlerini kapsayan bu projelerle ilgili çalışmalar çok süratli ilerliyor" dedi.