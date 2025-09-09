Taciz iddiası iki aileyi birbirine düşürdü: Gözaltına alındılar

Yayınlanma:
Gaziosmanpaşa’da iki aile arasında telefonla taciz iddiası nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sona ererken olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gece Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişiye yönelik telefondan mesajla taciz iddiası nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga ara sokakta sürdüğü sırada araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Tarafların sözlü tartışması polis ekipleri önünde de bir süre devam etti. Polisin müdahalesiyle taraflar arasındaki kavga güçlükle sonlandırıldı. Kavgaya karışan bazı kişiler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

