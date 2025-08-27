Konya'da Meram Devlet Hastanesi'nde görev yapan Hasan Hüseyin Uysal isimli doktorun hastaya yönelik ifadeleri ve mauyene etmeyi reddetmesi tepkiyle karşılandı.

Üstelik "Teşhircilik yapıyorsun" diyerek hastayı mauayeneyi reddeden Uysal'ın daha önce de kadınlar hakkında bir çok ayrımcı paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Uysal hakkında Valilik soruşturma başlattı.

Yaşanan olay ülke gündemine gelirken Türk Tabipler Birliği'nden (TTB) doktorların söylem ve tutumlarına ilişkin bir açıklama geldi.

TTB "Ayrımcı Açıklama ve Tutumlar Hekimlik Ahlak Değerlerinin Açık İhlalidir, Kabul Edilemez!" başlıklı açıklamasında "Hatırlatmak zorundayız ki; hekimler, meslek ahlakı kuralları gereğince sağlık hizmeti sunarken yansızlıklarını korumak ve insan onuruna saygı göstermekle yükümlüdür. " denildi.

HEKİMLİK ANDI VE MESLEK ETİĞİ HATIRLATILDI

Açıklamada Hekimlik Andı'na yer verildi:

“Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime (…)”

“Hastamın özerkliğine ve onuruna saygı göstereceğime (…)”

TTB Hekimlik Meslek Etiği kuralı olan “Meslek uygulaması sırasında insan onurunu gözetmesi de hekimin öncelikli ödevidir.” ifadesine de yer verdildi.

Tabipler Birliği son dönemde yaşanan ve hekimlik etiğinin ihlali olarak gördüğü olaylarda ilgili doktor hakkında soruşturma başlatılacağını duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Şunlar kaydedildi: