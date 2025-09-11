Süt toplamaya gitmişti: Dönüş yolunda hayatını kaybetti

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde süt toplama kamyonetinin kasasından düşen 25 yaşındaki Ertuğrul Küçükdeveci hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar beldesinde meydana gelen olayda, Ertuğrul Küçükdeveci ile arkadaşı plakası henüz öğrenilemeyen bir kamyonetle süt toplamaya gitti.

KAMYONUN ARKASINDAN YERE DÜŞTÜ

Dönerken yolda kamyonetin kasasına binen Ertuğrul Küçükdeveci, dengesini kaybederek kamyonun arkasından yer savruldu.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YETİRDİ

Tedavi altına alınan Ertuğrul Küçükdeveci, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Küçükdeveci’nin cenazesi otopsi için morga konulurken, kamyonet sürücüsü A.S., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.