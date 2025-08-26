Susurluk'taki yangın 12 saatte kontrol altında

Susurluk'taki yangın 12 saatte kontrol altında
Yayınlanma:
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde üç ayrı noktada etkili olan yangın tam 12 saat sonra kontrol altına alındı.

Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı Günaydın Mahallesi yakınlarında dün saat 19.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye 6 itfaiye aracı ve 5 su tankeri yönlendirildi.

susurluktaki-orman-yangini-12-saat-sonr-881655-261896.jpg

Yangına müdahale havadan ve karadan eş zamanlı başlatıldı. Çalışmalara 4 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter de katıldı. Ancak havanın kararmasıyla birlikte hava araçlarının müdahalesi durduruldu, karadan söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti.

susurluktaki-orman-yangini-12-saat-sonr-881656-261896.jpg

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uçaklar ve helikopterler yeniden devreye girdi. Üç ayrı noktada etkili olan yangın, sabah 07.00 sıralarında kontrol altına alındı.

susurluktaki-orman-yangini-12-saat-sonr-881654-261896.jpg

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

susurluktaki-orman-yangini-12-saat-sonr-881653-261896.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Türkiye
Fatih Altaylı İBB davasında serbest bırakılacak 5 başkanı açıkladı
Altaylı, İBB davasında serbest bırakılacak 5 başkanı açıkladı
6 milyar lira harcadılar bitiremediler! Şimdi de bitmeyen hastane için 15 milyonluk yol
Şimdi de bitmeyen hastane için 15 milyonluk yol
Laikliği öven müftüyü 'dinsiz' ilan ettiler!
Laikliği öven müftüyü 'dinsiz' ilan ettiler!