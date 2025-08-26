Susurluk'taki yangın 12 saatte kontrol altında

Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı Günaydın Mahallesi yakınlarında dün saat 19.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye 6 itfaiye aracı ve 5 su tankeri yönlendirildi.

Yangına müdahale havadan ve karadan eş zamanlı başlatıldı. Çalışmalara 4 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter de katıldı. Ancak havanın kararmasıyla birlikte hava araçlarının müdahalesi durduruldu, karadan söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uçaklar ve helikopterler yeniden devreye girdi. Üç ayrı noktada etkili olan yangın, sabah 07.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.