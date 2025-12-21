Sürücüyü kırmızı ışıkta durduğu için darbetti!

Yayınlanma:
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bir saldırgan, trafikte kırmızı ışıkta duran araç sürücüsüne saldırdı. Sürücüyü darbede saldırgan, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İstanbul’un Ataşehir ilçesine bağlı Kayışdağı Mahallesi Dudullu Caddesi'nde, geçtiğimiz gün saat 08.50 sıralarında meydana gelen olayda, seyir halindeki bir araç sürücü trafikte kırmızı ışık yanması nedeniyle durdu. Bu sırada arkasından gelen O.K.(24) isimli saldırgan, aracından inerek sürücüyü darbetti.

istanbul-atasehirde-kirmizi-isikta-du-1073398-318501.jpg

POLİS EKİPLERİ KISKIVRAK YAKALADI!

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen O.K. gözaltına alındı.

İstanbul'un göbeğinde skandal anlar! Silahlı maganda dehşet saçtıİstanbul'un göbeğinde skandal anlar! Silahlı maganda dehşet saçtı

Saldırgan, 'Taşıt yolu üzerinde duraklamak', 'Trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak', 'Saygısızca araç kullanmak' suçlarından idari para cezası kesildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ!

Saldırgan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından adliyeye sevk edildi.


Kaynak:DHA

