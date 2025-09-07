Sürücüler dikkat: Karayollarında son durum belli oldu!

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Akyazı kavşakları 0-6. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 16-17. kilometrelerindeki şev destekleme çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 37-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikametinde ulaşım, servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir İl Sınırı yolunun, 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Sinop-Samsun yolunun, 46-50. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü izi veriliyor.

Antakya-Samandağ Devlet Yolunun, Ekinci FSK kapsamında 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, kontrollü sağlanıyor.

Afyonkarahisar-Şuhut yolunun, 21-25. kilometrelerinde Şuhut Şehir Geçişindeki altyapı imalatları nedeniyle ulaşım, kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alanya-Gazipaşa-5. bölge hududu yolunun, 21-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaman-Kırşehir yolunun, 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Pazaryolu-Erzurum yolunun, 64-65. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışması nedeniyle ulaşım, servis yolundan devam ediyor.