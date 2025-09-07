Sürücüler dikkat: Karayollarında son durum belli oldu!

Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği bölgelerde sürücülerin yavaş seyretmeleri ve trafik işaretleri ile görevlilerin uyarılarına dikkat etmeleri gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Akyazı kavşakları 0-6. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 16-17. kilometrelerindeki şev destekleme çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 37-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikametinde ulaşım, servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir İl Sınırı yolunun, 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Sinop-Samsun yolunun, 46-50. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü izi veriliyor.

Antakya-Samandağ Devlet Yolunun, Ekinci FSK kapsamında 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, kontrollü sağlanıyor.

Afyonkarahisar-Şuhut yolunun, 21-25. kilometrelerinde Şuhut Şehir Geçişindeki altyapı imalatları nedeniyle ulaşım, kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alanya-Gazipaşa-5. bölge hududu yolunun, 21-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaman-Kırşehir yolunun, 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Pazaryolu-Erzurum yolunun, 64-65. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışması nedeniyle ulaşım, servis yolundan devam ediyor.

