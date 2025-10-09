Suriye parası için yeni karar! 6 yeni banknot geliyor

Suriye Merkez Bankası Başkanı Husarriye, ulusal parayı modernleştirmek için 6 yeni banknot çıkarılacağını duyurdu. Yeni banknotların küçük, orta ve büyük şeklinde farklı boyutlarda olacağını ifade eden Husariyye, paraların miktarına ilişkin bilgi vermedi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya konuşan Husarriye, banknotlarla ilgili ayrıntıların basım ve dağıtım süreci tamamlandıktan sonra paylaşılacağını bildirdi. Açıklamasında, “Yeni banknotlar, dolaşımdaki eski ve yıpranmış paraların yerini alacak. Bu, bir modernizasyon adımıdır.” ifadelerini kullanan Husarriye, “Para arzını genişletme amacı taşımıyor, para piyasasındaki likiditenin düzenlenmesi ve fiyat istikrarının sağlanması için hedefli bir politikadır. Bunu uygulayacağız.” dedi.

DAHA ÖNCE REUTERS YAZMIŞTI!

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, daha önce Suriye’nin aralıkta yeni banknotlar çıkaracağını ve paradan iki sıfır atılacağını yazmıştı. 7 kaynak tarafından aktarılan bilgiye dayandırılan haberde, kararın Suriye Lirası’nı güçlendirmek amacıyla alındığı ifade edilmişti.

Husarriye, 23 Ağustos günü yeni banknotların ‘güvenilir iki ya da üç uluslararası şirket tarafından basılacağını belirtmişti. Reuters’a konuşan 3 kaynağa göre şirketlerden biri Rus darphane şirketi Goznak. Goznak, Beşad Esad döneminde de Suriye parasını basıyordu.

BANKNOTLARDAN ESAD’IN YÜZÜ KALDIRILACAK

Ülkede para birimindeki hızlı ve sert değer kaybı sebebiyle, günlük alışverişler ve para transferlerinde zorluklar yaşanıyor. Suriyeliler, haftalık alışverişlerini siyah poşetlere koydukları 5 bin Suriye liralarıyla (en yüksek banknot) yapıyor. Suriye’de şimdilerde 2 bin liralık banknotlarda Beşar Esad’ın yüzü, bin liralık banknotlardaysa babası Hafız Esad’ın yüzü bulunurken yeni banknotlardan bunların kaldırılacağı bildirildi.





