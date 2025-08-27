Süreç Komisyonu'nda tansiyon yükseldi: Karşılıklı otururken sosyal medyadan atıştılar

İmralı Süreci TBMM’de kurulan Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu toplantıları ile sürüyor.

Daha önce gizlilik kararı ile gündem olan komisyon bu kez de komisyona katılan Baroların davet edilme süreci ve komisyon üyelerinin salonda yaptıkları paylaşımlarla gündem oldu.

SÜREÇ KOMİSYONU'NDA TANSİYON YÜKSELDİ

Komisyonu takip eden Hilal Köylü'nün aktardığı bilgilere göre Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan "AYM ve AİHM kararlarını uygulayın" çağrısı yaptı.

MHP'li Feti Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Komisyona davet edilen bazı kurumların meseleyi tam olarak anlamadığı görülmektedir" ifadelerini kullanarak Erinç Sağkan'ı eleştirirken şunları söyledi:

Bu sürecin temel amacı,

terör örgütü PKK’nın tüm uzantılarıyla birlikte,ön koşulsuz ve kalıcı biçimde silah bırakmasının sağlanması; Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında terörün tüm boyutlarıyla sona erdirilmesi ve milli birliğin daha da sağlam temeller üzerine inşa edilmesidir. Aynı zamanda;

Türk milletinin müşterek vicdanında karşılık bulan barış, kardeşlik, güvenlik ve refah temelinde şiddetten arındırılmış bir gelecek inşa edilmesi hedeflenmiştir.

Fethi Yıldız'a yanıt CHP'li Komisyon Üyesi Umut Akdoğan'dan komisyonun usul ve esaslarının yer aldığı belge ile geldi.

TBMM’de çalışmakta olan komisyonun amacının ne olduğu ve ne görev yapacağı komisyonun ortak kararı ile belirlendiğini ifade eden Akdoğan, şunları söyledi:

Komisyonun usul ve esaslarının belirtildiği metnin 2. maddesinde şu şekilde yazmaktadır: 1- Terörün Türkiye’nin gündeminden tamamen çıkartılması

2- Toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ve milli birlik ve kardeşliğin pekiştirilmesi

3- Özgürlük demokrasi ve hukuk devleti alanında çalışmalar yapmak Bu metnin herhangi bir yerinde ana amaç, tali amaç, temel amaç, yan amaç ifade kullanılmamaktadır.

Bu amaçlar komisyon tarafından ortaya konulmuş ve oybirliğiyle kabul edilmiştir dolayısıyla her üç amacında ağırlığı aynıdır.

Ayrıca her üç amacın başarıyla nihayete yürümesi aynı zamanda diğer amaçların da çözümüne katkı sunacaktır.

KARŞILIKLI OTURURKEN SOSYAL MEDYADAN ATIŞTILAR

Davet üzerine İstanbul 2 Nolu ve Ankara 2 Nolu Baro başkanları ile Bingöl, Diyarbakır, Hatay, Malatya, Mardin, Mersin, Van ve Sivas Baro Başkanları katıldı. 65 bin üyeli İstanbul 1 Nolu Baro'nun son gün davet edilmesi üzerine hazırlık yapamadıkları gerekçesiyle katılamaması tepki çekti.

AKP'ye yakınlığı ile bilinen 3 bin üyeli 2 Nolu İstanbul Barosu’nun toplantıda yer almasına tepkiler artarken CHP'li Komisyon Üyesi Gökçe Gökçen de komisyon salonundan paylaşım yaparak yürütülen süreci eleştirdi.

En büyük baroların komisyonda yer almamasını eleştiren Gökçe Gökçen, "Sözde 2 no’lu baroların görüşlerinin alınmasının toplumsal barışa ve demokrasiye hiçbir bir katkısı yoktur" dedi.

Gökçen o paylaşımında şunları söyledi: