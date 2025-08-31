Süreç komisyonuna ara verildi

"Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" 5 Ağustos'ta başlattığı ve bugüne kadar düzenli olarak gerçekleştirdiği toplantılara bu hafta ara verdi. Komisyonun bir sonraki toplantısının 10-11 Eylül'de yapılması bekleniyor. Bu toplantılarda iş dünyası, memur ve işçi sendikalarının temsilcileri ile çatışma çözümü alanında çalışmalar yapan akademisyenler dinlenecek.

PKK'NIN FESHİ VE YOL HARİTASI

Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve sembolik olarak silah yakmasının ardından, sorunun çözümüne yönelik yol haritasının belirlenmesi amacıyla TBMM'de kurulan komisyon, bu hafta toplantı yapmayacak.

BUGÜNE KADAR YAPILAN TOPLANTILAR

Komisyon, 5 Ağustos'tan bu yana toplam 7 toplantı gerçekleştirdi. İlk toplantısında çalışma usul ve esaslarını belirleyen komisyon, sonraki toplantılarda MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan sunumlar aldı.

SİVİL TOPLUM VE DERNEK TEMSİLCİLERİNİN DİNLENMESİ

Komisyon, daha sonra şehit ve gazi dernekleri, Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri, Barış Anneleri, Türkiye Barolar Birliği ve baro başkanları ile eski Meclis Başkanlarını dinledi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bir sonraki toplantıda iş dünyası, memur ve işçi sendikaları temsilcileri ile akademisyenlerin katılacağını duyurdu.

ARA VERİLMESİNİN GEREKÇESİ

Toplantıya ara verilmesinin gerekçesi, hem partilerin programlarının yoğunluğu hem de davet edilen katılımcıların programlarının çakışması oldu.

EYLÜL SONUNDA YOĞUN ÇALIŞMA PLANLANIYOR

Komisyonun, kurum ve kuruluşlarla STK temsilcilerini dinledikten sonra eylül sonunda "eve dönüş" ve "infaz yasası" gibi konularda yasal düzenlemelerin çerçevesini belirlemek için yoğun bir tempoyla çalışması planlanıyor. Bu aşamada komisyon üyelerinden teklifleri alınacak.

MECLİS BAŞKANI KURTULMUŞ'UN AÇIKLAMALARI

Komisyona başkanlık yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yukarıdan, tepeden inme bir yasal düzenleme olmayacak. Çerçeveyi biz oluşturacağız, teklifimizi yapacağız; kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu verecek. Herkes kendi teklifini ortaya koyacak. Burada esas olan, yasaların uygun bir şekilde çıkarılması ve Türkiye kamuoyunun büyük kesiminin buna onay vermesidir" ifadelerini kullandı.