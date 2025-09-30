Şüphelileri takip eden polis aracı kaza yaptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Büyükçekmece’de polis ekiplerinin şüphelileri takip ettiği sırada hafif ticari araçla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Büyükçekmece Alkent 2000 Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi’nde, polis ekiplerinin şüphelileri takip ettiği sırada meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay, sabah saat 03.00 sıralarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Avcılar’da polis ekipleri, silahlı olabileceği değerlendirilen bir aracı durdurmak istedi. Şüpheliler ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri otomobille kaçan şüphelileri takip ederken, dönüş manevrası yapan hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı.

Son Dakika | Sivas'ta feci kaza! Yolcu otobüsü ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı varSon Dakika | Sivas'ta feci kaza! Yolcu otobüsü ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hafif ticari araçta sıkışan sürücü Muharrem Özdemir’i kurtardı. Yaralılar arasında 2 polis memuru da bulunuyordu. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Muharrem Özdemir kurtarılamadı. Cenazesi Tokat’ta kılınacak namazın ardından defnedilecek.

istanbul-buyukcekmecede-polis-araciyl-939863-279068.jpg

Kazayla ilgili inceleme sürerken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini artırdı ve soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

