Sümela Manastırı'nda 12'nci ayin düzenlendi


Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı’nda, Hristiyan dünyasında kutsal kabul edilen “Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü” dolayısıyla 12’nci ayin gerçekleştirildi.

Trabzon’un Maçka ilçesinde yer alan tarihi Sümela Manastırı, bu yıl 12’ncisi düzenlenen ayine ev sahipliği yaptı. Hristiyan dünyasında “Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü” olarak kabul edilen yıl dönümünde gerçekleştirilen ayin, bu kez 15 Ağustos yerine 23 Ağustos’ta yapıldı. Sabah saatlerinde minibüslerle manastıra gelen katılımcılar, Trabzon Valiliği’nin verdiği giriş kartlarıyla kontrollü şekilde içeri alındı. Manastır çevresinde jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

sumela3.jpg

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un katılmadığı ayini Kırklareli Metropoliti Pavlos Sofianopoulos yönetti. Kontenjan dahilinde 50 kişiyle sınırlı tutulan ayinde ilahiler okundu, kutsanan ekmek ve şarap katılımcılara dağıtıldı.

Ayin sırasında konuşan Metropolit Sofianopoulos, farklı dinlerin barış içinde bir arada yaşamasının önemine dikkat çekerek, “Bu buluşmayı mümkün kılan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a derin şükranlarımızı sunuyoruz. Bu jest, ülkenin farklı topluluk ve geleneklerinin manevi mirasına saygının bir ifadesidir. Aynı zamanda halklar ve medeniyetler arasında barış, anlayış ve iş birliği mesajıdır” dedi. Sofianopoulos ayrıca, manastırın korunması ve restorasyon çalışmalarından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Trabzon Valiliği’ne teşekkür etti.

sumela2.jpg

Ayin tamamlandıktan sonra tarihi manastır yeniden ziyarete açıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

