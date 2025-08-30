Süleyman Soylu'dan "Erdoğan sonrası" döneme ilişkin açıklama

Eski İçişleri Bakanı ve AKP Milletvekili Süleyman Soylu, kendisine yöneltilen 'Erdoğan sonrası döneme' ilişkin soruya yanıt verdi. Gazeteci İsmail Saymaz ise Soylu'nun yanıtını alıntılayarak, "Yakın bir zamana kadar ne böyle bir soru sorulur ne de bu soruya cevap verilirdi" değerlendirmesini yaptı.

YouTube'da yayınlar yapan Adem Metan, sosyal medya hesabından programının 5'nci bölümüne Eski İçişleri Bakanı ve AKP Milletvekili Süleyman Soylu'yu konuk aldığını duyuran bir paylaşım yaptı.

ERDOĞAN SONRASI DÖNEM SORULDU

Soylu ile yapılan röportajın tanıtım fragmanında Soylu'ya, "Sayın Erdoğan sonrası dönem konuşuluyor" sorusu yöneltildi.

Soylu'nun ise "Tayyip Erdoğan neyi işaret ederse onu desteklerim" cevabını verdiği görüldü.

Soylu'nun, program fragmanında yer alan, "Bir siyasi partinin en büyük imtihanı kendisiyledir. Ben bundan sonra siyaset yapmayacağım ama hayatım boyunca sizi destekleyeceğim" sözleri de dikkat çekti.

GAZETECİ İSMAİL SAYMAZ'DAN KRİTİK YORUM

Gazeteci İsmail Saymaz ise Soylu'nun yer aldığı program tanıtımını alıntılayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"AK Partililer de ‘Erdoğan sonrası dönem’ üzerine konuşuyor. Yakın bir zamana kadar ne böyle bir soru sorulur, ne de bu soruya cevap verilirdi"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

