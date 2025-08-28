Süleyman Soylu sahalara hızlı döndü: CHP’yi hedef aldı

Süleyman Soylu sahalara hızlı döndü: CHP'yi hedef aldı
Yayınlanma:
Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada CHP lideri Özgür Özel’i hedef aldı. Anayasa’nın 138’nci maddesine vurgu yapan Soylu “Gereği yapılmalıdır” dedi.

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada CHP’yi ve genel başkanı Özgür Özel’i hedef aldı.

Anayasa’nın 138’nci maddesini hatırlatan Soylu, görülmekte olan bir davayla ilgili beyanatta bulunamayacağını söyledi.

Süleyman Soylu'nun paylaşımından öne çıkan başlıklar şöyle:

‘BEYANATTA BULUNAMAZ’

"Anayasamızın 138. Maddesine göre; görülmekte olan bir dava ile ilgili hiçbir organ, yasama meclisi, makam, mevki ya da kişi emir, talimat ya da tavsiye veremez; telkin ya da beyanatta bulunamaz…

Buna rağmen, Meclis’in ikinci partisinin genel başkanı ve grup başkanı; İstanbul Başsavcısını ve mahkemeleri, görülmekte olan bir dava üzerinden alenen tehdit ederek yargıyı baskı altına almaya çalışmaktadır.

ANAYASA VURGUSU

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 138. maddesi açıktır:

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

‘GEREĞİ YAPILMALIDIR’

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

Unutulmamalıdır ki siyasi partiler kuruluş, işleyiş ve idareleri açısından Anayasal düzene bağlıdır ve hukuki sorumluluk taşır.

Bu, siyasi parti grupları için de geçerlidir…

Eğer Anayasa’nın 138. maddesi halen geçerli ise, Anayasa’ya uymak herkesin görevi ve sorumluluğudur.

Hiç kimseye ayrıcalık tanınmamalı Anayasa’yı açık ihlalden dolayı gereği yapılmalıdır…"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

