Sulama kanalına düşen çocuk feci şekilde can verdi
Yayınlanma:
Gaziantep'te oyun oynarken sulama kanalına düşen 8 yaşındaki Halil Kaçar boğuldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde sulama kanalına düşen 8 yaşındaki Halil Kaçar, yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Yolbaşı Mahallesi’nde yaşandı. Ailesiyle birlikte biber tarlasında bulunan küçük Halil, kenarında oynadığı Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalına dengesini kaybederek düştü. Akıntıya kapılan çocuğu görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
700 METRE UZAKLIKTA BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye Adana’dan Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmada Kaçar’ın cansız bedenine, düştüğü noktadan yaklaşık 700 metre ileride ulaşıldı.
Halil Kaçar’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.