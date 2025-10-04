'Suça sürüklenen çocuk' düzenlemesi yargı paketine girdi: Ahmet Minguzzi cinayeti tartışmaya açmıştı

'Suça sürüklenen çocuk' düzenlemesi yargı paketine girdi: Ahmet Minguzzi cinayeti tartışmaya açmıştı
Yayınlanma:
Akranları tarafından bıçaklanıp kafası tekmelenerek öldürülen Ahmet Minguzzi cinayeti tartışmaya açmıştı... 'Suça sürüklenen çocuk' düzenlemesi yargı paketine girdi. Meclis'ten geçerse hapis cezası üst sınırı değişecek.

AKP milletvekillerinin hazırladığı 11. Yargı Paketi son zamanlarda sayısı artış gösteren 'suça sürüklenen çocukları' da kapsamına aldı.

Yargı paketi Meclis'ten geçerse ceza üst sınırında artış yapılacak.

AHMET MİNGUZZİ CİNAYETİ TARTIŞMAYA AÇMIŞTI

16 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin yaşıtları tarafından öldürülmesinin ardından “suça sürüklenen çocuk” kavramı tartışma konusu oldu. Son yıllarda suç işleyen çocuk sayısındaki artış ve çeteleşme haberleri vatandaşın tepkisini çekerken iktidar yargı paketi kapsamına konuyu dahil etti.

suca-suruklenen-cocuk-duzenlemesi-yargi-paketine-girdi-ahmet-minguzzi-cinayeti-tartismaya-acmisti-2.jpg

'11. Yargı Paketi' olarak bilinen kanun teklifi hazırlığına göre Türk Ceza Kanunu'nun "yaş küçüklüğü" başlıklı 31'inci maddesinde değişiklikler yapılacak.

15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezasının üst sınırı 3 yıl yukarı çekilecek.

'SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK' DÜZENLEMESİ YARGI PAKETİNE GİRDİ

TRT Haber'de yer alan habere göre 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezasının üst sınırı 24 yıldan 27 yıla, müebbet yerine hükmedilen hapis cezasının 12 yıl olan üst sınırı da 18 yıla yükseltilecek.

suca-suruklenen-cocuk-duzenlemesi-yargi-paketine-girdi-ahmet-minguzzi-cinayeti-tartismaya-acmisti-3.jpg

Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında, suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 18 yıldan 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına hükmedilmiş olacak.

Kasten öldürme suçunu işleyen 15-18 yaş çocuklara verilecek cezada, kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç, suçun işleniş şekli, daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olma durumlarında indirim yapılmayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

