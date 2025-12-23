Suç işleyen akıl hastaları için yeni dönem! Yatış zorunluluğu getirildi

Türk Ceza Kanunu’nun 57. maddesi kapsamında, suç işlediği sırada tam akıl hastası olduğu belirlenen kişilere ceza verilmezken, bu kişiler hakkında akıl hastanesine yatırılma şeklinde güvenlik tedbiri uygulanıyor.

Ancak mevcut uygulamada, bazı şüphelilerin 1-2 aylık gözlem süresinin ardından “topluma karışabilir” raporuyla tahliye edilmesi, kamu güvenliği açısından ciddi riskler doğuruyor.

AKIL HASTANESİNE YATIŞ ZORUNLULUĞU GELİYOR

ensonhaber.com'dan Rojda Altıntaş'ın haberine göre, son dönemde yaşanan ve kamuoyunda büyük tepki çeken olaylar, özellikle ağır suçlara karışan bazı faillerin erken taburcu edilmesini yeniden gündeme taşıdı. Bu tartışmaların ardından Adalet Bakanlığı yeni bir düzenleme için harekete geçti.

Ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda akıl hastanesinde en az 1 yıl, 10 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlarda ise en az 6 ay yatış zorunlu olacak.

Bu süreler dolmadan, “tehlikelilik hali ortadan kalktı” yönünde rapor düzenlenemeyecek. Nihai kararı yine mahkeme verecek ancak kısa süreli gözlem sonrası tahliye dönemi sona erecek.