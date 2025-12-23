Suç işleyen akıl hastaları için yeni dönem! Yatış zorunluluğu getirildi

Suç işleyen akıl hastaları için yeni dönem! Yatış zorunluluğu getirildi
Yayınlanma:
Yeni yargı paketinde yer alan düzenlemeyle, ağır suç işleyen ve tam akıl hastası olduğu belirlenen kişiler için akıl hastanesinde asgari yatış süresi zorunlu hale getiriliyor.

Türk Ceza Kanunu’nun 57. maddesi kapsamında, suç işlediği sırada tam akıl hastası olduğu belirlenen kişilere ceza verilmezken, bu kişiler hakkında akıl hastanesine yatırılma şeklinde güvenlik tedbiri uygulanıyor.

Ancak mevcut uygulamada, bazı şüphelilerin 1-2 aylık gözlem süresinin ardından “topluma karışabilir” raporuyla tahliye edilmesi, kamu güvenliği açısından ciddi riskler doğuruyor.

akil-hastanesi.jpg

AKIL HASTANESİNE YATIŞ ZORUNLULUĞU GELİYOR

ensonhaber.com'dan Rojda Altıntaş'ın haberine göre, son dönemde yaşanan ve kamuoyunda büyük tepki çeken olaylar, özellikle ağır suçlara karışan bazı faillerin erken taburcu edilmesini yeniden gündeme taşıdı. Bu tartışmaların ardından Adalet Bakanlığı yeni bir düzenleme için harekete geçti.

Son dakika | DEM Parti 11. Yargı Paketi'ne muhalefet şerhi koydu! İşte detaylarıSon dakika | DEM Parti 11. Yargı Paketi'ne muhalefet şerhi koydu! İşte detayları

Ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda akıl hastanesinde en az 1 yıl, 10 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlarda ise en az 6 ay yatış zorunlu olacak.

Bu süreler dolmadan, “tehlikelilik hali ortadan kalktı” yönünde rapor düzenlenemeyecek. Nihai kararı yine mahkeme verecek ancak kısa süreli gözlem sonrası tahliye dönemi sona erecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Göçler başlamıştı: İktidara yakın medya yazdı, düzenleme geliyor!
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Dünya Bankası verileri açıkladı! Türkiye zirveye yerleşti
Dünya Bankası verileri açıkladı!
Türkiye zirveye yerleşti
Türkiye
Kütüphanenin tavanı öğrencilerin üzerine çöktü
Kütüphanenin tavanı öğrencilerin üzerine çöktü
Ambulansa yol vermek isterken kaza yaptı: 4 yaralı
Ambulansa yol vermek isterken kaza yaptı: 4 yaralı
Yenidoğan çetesi davasında o isim de yargılanacak: Dosyalar birleştirildi
Yenidoğan çetesi davasında o isim de yargılanacak: Dosyalar birleştirildi