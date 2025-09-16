Su seviyesi kritik düzeyde, ekosistem çöküşün eşiğinde

Su seviyesi kritik düzeyde, ekosistem çöküşün eşiğinde
Sakarya ve Kocaeli'nin milyonlarca insan için içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü, kuraklık, sanayinin aşırı su tüketimi ve tarımsal sulama baskısı altında son yılların en düşük seviyesine geriledi.

Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi, yaşanan çekilme sonucu 29,32 olarak ölçülen kritik kotun altına düştü. Bu düşüş, göldeki ekosistemi doğrudan etkileyerek balık ölümlerinin görülmesine yol açtı. İçme suyu kaynağı olarak stratejik öneme sahip göldeki bu durum, bölgedeki su güvenliğini de tehdit eder hale geldi.

"SORUN SADECE YAĞIŞLA ÇÖZÜLMEZ"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doçent Doktor Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit, sorunun sadece yağışlarla çözülemeyecek kadar derin olduğunu vurguladı. Yiğit, "Sadece yağışı bekliyor insanlar ama yağışla hallolmuyor. Çok daha öncesinden tedbir almamız gerekiyordu. Yaşam sudan başlıyor, suyla devam ediyor. İnsanların, tüm canlıların ve ekosistemin hayatı suya bağlı. Dolayısıyla suyun ne kadar kıymetli olduğunu bilip, ona göre davranmamız gerekiyor" dedi.

"İÇME SUYU KAYNAĞININ SANAYİYE AKTARILMASI DOĞRU DEĞİL"

Sorunun bireysel tasarrufun ötesinde, bütüncül bir planlama ile aşılabileceğini belirten Doçent Doktor Yiğit, gölün kullanım önceliklerinin yanlış belirlendiğini ifade etti. Sapanca'nın içme suyu kaynağı olma özelliğine dikkat çeken Yiğit, en büyük yanlışlardan birinin sanayiye su aktarılması olduğunu belirterek, "Sapanca, çok özel bir göl; çünkü içme suyu kaynağı. Sanayiye su aktarılması doğru değil. Bu dengesizlik, ekosistemin altüst olmasına yol açıyor" dedi.

Tarımsal sulamanın tamamen durdurulmasının gıda üretimini engelleyeceği için doğru bir yaklaşım olmadığını ifade eden Yiğit, "Türkiye'de suyun yüzde 60-70'i tarımsal sulamada kullanılıyor. Bunu tamamen kesmek doğru değil. Ancak en az suyla en iyi verimi almamız gerekiyor" sözleriyle modern ve verimli sulama tekniklerinin önemini vurguladı.

Yiğit, mevcut anlayışın terk edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Yağmur yağsın da göl kendine gelsin, sonra kaldığımız yerden devam edelim anlayışını bırakmalıyız. En radikal tedbirlerin bir an önce alınması gerekiyor" diyerek acil ve kapsamlı bir eylem planının hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

