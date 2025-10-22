Su oluğuna düşen yaşlı adam kurtarılamadı!

Karabük'ün merkeze bağlı Acıöz köyünde üzücü bir olay yaşandı. Köyde ikamet eden 87 yaşındaki Şevket Özdoğan, evinin bahçesinde bulunan ve hayvanların su içmesi için kullanılan buzdolabından bozma oluğun içine düştü.

Özdoğan'ı oluğun içinde gören çevredekiler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti 4 yaralı

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekiler tarafından oluktan çıkarılan Şevket Özdoğan, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaşlı adam, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.