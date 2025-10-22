Su oluğuna düşen yaşlı adam kurtarılamadı!

Su oluğuna düşen yaşlı adam kurtarılamadı!
Yayınlanma:
Karabük'ün merkeze bağlı Acıöz köyünde yaşayan 87 yaşındaki Şevket Özdoğan, evinin bahçesinde hayvanların su içtiği oluğa düşerek yaşamını yitirdi.

Karabük'ün merkeze bağlı Acıöz köyünde üzücü bir olay yaşandı. Köyde ikamet eden 87 yaşındaki Şevket Özdoğan, evinin bahçesinde bulunan ve hayvanların su içmesi için kullanılan buzdolabından bozma oluğun içine düştü.

Özdoğan'ı oluğun içinde gören çevredekiler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti 4 yaralıEhliyetsiz sürücünün kullandığı araç takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti 4 yaralı

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekiler tarafından oluktan çıkarılan Şevket Özdoğan, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaşlı adam, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Türkiye
Skandal 'Yenidoğan davası'nda ortaya çıktı! Hekimlikten men edildiği halde ameliyat ettiği hasta öldü
Skandal 'Yenidoğan davası'nda ortaya çıktı! Hekimlikten men edildiği halde ameliyat ettiği hasta öldü
Son Dakika | Mansur Yavaş için soruşturma izni verildi: Savcılık savunma istedi
Son Dakika | Mansur Yavaş için soruşturma izni verildi: Savcılık savunma istedi
SGK'yı dolandıran şebekeye operasyon: Sahte engelli raporuyla aylık bağlanmış!
SGK'yı dolandıran şebekeye operasyon: Sahte engelli raporuyla aylık bağlanmış!