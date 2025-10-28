Su kanalına düşen vaşak kurtarılıp doğaya bırakıldı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde su kanalına düşerek yaralanan vaşak, tedavisinin ardından doğaya salındı.
İlçede su kanalına düşen vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma neticesinde bulunduğu alandan kurtarıldı.
VAŞAK KORUMA ALTINA ALINDI
Koruma altına alınan vaşak, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından vaşağın kurtarılmasına, tedavi edilmesine ve doğaya bırakılmasına ilişkin görüntüler paylaşıldı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Paylaşımda, "Şebinkarahisar'da su kanalına düşen vaşak, Milli Parklar ekiplerimizin özverili çalışmasıyla yeniden özgürlüğüne kavuştu. Sıvı desteği, vitamin uygulamaları ve titiz tedavi sürecinin ardından doğaya bırakılan vaşak, yeniden ormanların sessiz koridorlarına döndü. Doğanın her canlısı için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.