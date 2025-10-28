Su kanalına düşen vaşak kurtarılıp doğaya bırakıldı

Yayınlanma:
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde su kanalına düşerek yaralanan vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından vaşak doğal yaşam alanına bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, kurtarma operasyonuna ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde su kanalına düşerek yaralanan vaşak, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Bitlis'te bitkin halde bulunan vaşak, tedavi için Van'a gönderildiBitlis'te bitkin halde bulunan vaşak, tedavi için Van'a gönderildi

İlçede su kanalına düşen vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma neticesinde bulunduğu alandan kurtarıldı.

VAŞAK KORUMA ALTINA ALINDI

Koruma altına alınan vaşak, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Van'da kırmızı listeye alınan vaşak görüntülendiVan'da kırmızı listeye alınan vaşak görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından vaşağın kurtarılmasına, tedavi edilmesine ve doğaya bırakılmasına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Paylaşımda, "Şebinkarahisar'da su kanalına düşen vaşak, Milli Parklar ekiplerimizin özverili çalışmasıyla yeniden özgürlüğüne kavuştu. Sıvı desteği, vitamin uygulamaları ve titiz tedavi sürecinin ardından doğaya bırakılan vaşak, yeniden ormanların sessiz koridorlarına döndü. Doğanın her canlısı için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

