Su dolu kovaya düşen bebek hayatını kaybetti

Su dolu kovaya düşen bebek hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Niğde'de 1 yaşındaki M.E.Ç. isimli bebek, su dolu kovaya düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Niğde’nin merkeze bağlı Alay beldesinde meydana gelen olayda 1 yaşındaki M.E.Ç, evlerinin banyosunda bulunan su dolu kovaya düştü.

Durumu fark eden aile, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen minik M.E.Ç kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

