Su dolu çukurda kadın cesedi bulundu

Yayınlanma:
Antalya'nın Serik ilçesindeki tarlada bulunan, 4 metre derinliğinde ve 40 metre uzunluğundaki su dolu çukurda, Emine Aşçı’nın (71) cansız bedeni bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Şatırlı Mahallesi'ndeki bir tarlada, su dolu çukurda 71 yaşındaki bir kadının cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 14.30 sıralarında tarlada bulunan ve 4 metre derinliğe, 40 metre uzunluğa sahip su dolu çukurda ceset görülmesiyle ortaya çıktı. Çevredeki vatandaşlar, durumu hemen jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi.

CESET 71 YAŞINDAKİ KADINA AİT ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışma ile cansız bedeni sudan çıkardı. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin Emine Aşçı'ya (71) ait olduğu belirlendi.

Emine Aşçı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

