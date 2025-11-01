Gebze'de 4 kişiye mezar olan binanın enkazı kaldırılmaya başladı

Gebze'de 4 kişiye mezar olan binanın enkazı kaldırılmaya başladı
Yayınlanma:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında yapılan ön incelemeler tamamlanarak kaldırma çalışmalarına başlandı. Faciada anne, baba ve iki çocukları olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki bir genç kız ise 8 saat sonra kurtarılmıştı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde 29 Ekim tarihinde çöken 7 katlı Arslan Apartmanı’nda yaşanan facianın ardından, enkazda yapılan ön incelemelerin tamamlanmasıyla birlikte, Gebze Belediyesi ekipleri enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Enkaz alanına gelen ekskavatörler, molozları hafriyat kamyonlarına yüklemeye başlarken, çevrede toz oluşumunu engellemek amacıyla bir tankerden de sürekli sulama yapılıyor.

Yetkililer, binanın yol seviyesine kadar olan kısmının kaldırılacağını, sonrasında ise bilirkişi heyetince binanın temel kısmında teknik inceleme yapılacağını bildirdi.

Son Dakika | Ulaştırma Bakanlığı'ndan Gebze faciasındaki metro iddiasına yanıt!Son Dakika | Ulaştırma Bakanlığı'ndan Gebze faciasındaki metro iddiasına yanıt!

FACİADA 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Çökme sonucu yaşanan faciada, anne Emine Bilir, baba Levent Bilir ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir Bilir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmişti. Ailenin bir diğer ferdi olan 18 yaşındaki Dilara Bilir ise, ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışması sonucu enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

