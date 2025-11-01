Gebze'de 4 kişiye mezar olan binanın enkazı kaldırılmaya başladı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde 29 Ekim tarihinde çöken 7 katlı Arslan Apartmanı’nda yaşanan facianın ardından, enkazda yapılan ön incelemelerin tamamlanmasıyla birlikte, Gebze Belediyesi ekipleri enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Enkaz alanına gelen ekskavatörler, molozları hafriyat kamyonlarına yüklemeye başlarken, çevrede toz oluşumunu engellemek amacıyla bir tankerden de sürekli sulama yapılıyor.

Yetkililer, binanın yol seviyesine kadar olan kısmının kaldırılacağını, sonrasında ise bilirkişi heyetince binanın temel kısmında teknik inceleme yapılacağını bildirdi.

FACİADA 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Çökme sonucu yaşanan faciada, anne Emine Bilir, baba Levent Bilir ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir Bilir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmişti. Ailenin bir diğer ferdi olan 18 yaşındaki Dilara Bilir ise, ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışması sonucu enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.