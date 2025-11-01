Son Dakika | Ulaştırma Bakanlığı'ndan Gebze faciasındaki metro iddiasına yanıt!

Son dakika...Gebze’de metro hattı güzergâhındaki bina çöktü; 5 kişilik aileden 4 kişi hayatını kaybetti. CİMER’e, metro sonrası çatlak şikâyetleri yapılmıştı. Ulaştırma Bakanlığı kaynakları, Halk TV'ye açıklama yaptı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ulaştırma Bakanlığı'na devredilen metro çalışmasını olduğu güzergahda bina çöktü. Aralarında 12 ve 14 yaşında çocuklarında olduğu beş kişilik ailenin dördü öldü. Bölgedeki 16 bina tahliye edildi.

CİMER'e bölge sakinlerinin, metro çalışmasının ardından binalarında çatlaklar oluştuğuna dair şikayetinde olduğu ortaya çıktı.

gebzede-yikilan-binanin-yakinindaki-12-992362-294458-001.jpg
Çöken binanın yanındaki kocaman metro deliği

Metro çalışması nedeniyle mi bu facia yaşandı sorusu akıllara geldi. Şu an resmi olarak facianın neden yaşandığına dair bir bilimsel veri açıklanmadı.

Sorulmasa ağızlarına metro kelimesini almayacaklar! Gebze faciasında ön tespit yokmuşSorulmasa ağızlarına metro kelimesini almayacaklar! Gebze faciasında ön tespit yokmuş

BAKANLIK METRO İNŞAATI İDDİASINA YANIT VERDİ

Halk TV, Ulaştırma Bakanlığı kaynaklarına metro ile ilgili sorular yöneltti.

Kaynaklar, bölgedeki metro inşaatının bir buçuk sene önce tamamlandığını ve hali hazırda bir kazı olmadığını söyledi.

whatsapp-image-2025-11-01-at-11-51-041.jpeg

Ray döşendiği ve elektrik hatlarının bağlanması ile de metronun yakında açılacağı bildirildi.

Metronun üzerindeki yolda bir çatlak olmadığını bir tek yıkılan binanın ayakta durmadığını söyleyen kaynaklar, diğer binalarda bir yıkım olmaması nedeniyle yıkılan binaya ilişkin bir 'sorun' olduğunu ifade etti.

whatsapp-image-2025-11-01-at-11-51-033.jpeg

Binanın durduğu zeminin kötü, kontrolsüz dolgu ve suya dolgun ortamda olduğunu söyleyen kaynaklar, dolgunun üzerine bina yapıp temel güçlendirilmemesinin büyük bir zaafiyet olduğunun göstergesi olduğunu savundu.

whatsapp-image-2025-11-01-at-11-51-032.jpeg

Kaynaklar yıkılan binadaki eczaden AFAD'ın çektiği görüntüde de suyun sıvılaştığının görüldüğü aktardı.

Metro tünelinde 'bir damla' bile su olmadığını belirten kaynaklar, binanın altının 'göl gibi' olmasının vahim olduğunun altını çizdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

