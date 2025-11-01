Sorulmasa ağızlarına metro kelimesini almayacaklar! Gebze faciasında ön tespit yokmuş

Kocaeli Gebze'de beş kişilik bir ailenin dördünün bina çökmesi nedeniyle öldü. 12 ve 14 yaşlarındaki çocuklar da ölenler arasında.

Çöken binanın yanında da kocaman bir metro çalışması deliği olduğu görüldü. Ancak binanın çökmesi ve tahliyelerin gerçek nedeni bilimsel olarak tespit edilemedi.

Bölge sakinlerinin CİMER'e metro inşaatından sonra binada çatlak olduğunu bildirdiği ama harekete geçilmediği ortaya çıktı.

Gebze'de 16 bina tahliye edildi! Enkazın yanında kocaman metro deliği var yetkililerden açıklama yok

Bölgede 16 bina da boşaltıldı vatandaşlar tahliye edildi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın ve AFAD Başkanı Orhan Tatar facianın olduğu bölgede açıklama yaptı.

Çocukların öldüğü faciada metro inşaatı ile ilgili bugüne kadar tek bir yetkili açıklama yapmamıştı.

"16 tane bina boşaltıldı. 27 tane iş yeri boşaltıldı. 72 tane bağımsız daire boşaltıldı" Kocaeli Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın, uzunca bilimsel çalışmalardan bahsetti.

Zemin için bilim insanlarının nasıl bir çalışma yapacağını anlattı.

Ardından bir gazeteci, Büyükakın'a "Zemin kaynaklı olabilir dediniz. Metro inşaatı var. Orada da inceleme yapılıyor mu?" sorusunu yöneltti.

SONUNDA BİR METRO AÇIKLAMASI AMA SORULMASA...

Bu soru sayesinde ilk defa metro inşaatı hakkında bir söz edildi. Büyükakın, şimdilik bu konu hakkında bir bilgi veremeyeceğini şöyle ifade etti:

"Her yönüyle bakılıyor. Bakın, Metro inşaatı ile ilgisi var demek, ilgisi yok demek, şundan oldu, bundan oldu demek şu anda çok erken bir yaklaşım Hepsine bakılması lazım. Hiçbir ihtimal göz ardı edilmeyecek. Buna vatandaşlarımız emin olsunlar. Bu nereden kaynaklandıysa onun sebebi bulunacak. Bir ihmal varsa o ihmalin üzerine gidilecek. Kimsenin endişesi olmasın. Devletin tüm kurumları, tüm ciddiyetiyle burada ve biz gece burada dörtten dörde ayrıldık. Sabah yine dokuzda buradaydık, sekizde buradaydık. Üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getiriyoruz. Yeter ki eksik bir şey olmasın. Aceleyle bir şey yapmayalım. Aman bir an önce insanlar binasına girsin diye acele de etmeyelim. Ama bir kişinin bile burnu kanamasın. Önemli olan bu."

VALİYE GÖRE ÖN TESPİT YOKMUŞ

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da çalışmalar hakkında bilgi verdikten sonra herhangi bir ön tespit olup olmadığı sorusunu yanıtladı.

Aktaş'a göre facia ile ilgili herhangi bir ön tespit yapılmadı. Aktaş şöyle konuştu:

"Ön tespit demek de daha onun için bile erken. Hocalarımız da biraz sonra açıklayacak ama zemin ağırlıklı bir konu üzerinde duruluyor. Çok hassas cihazlarla ölçümler yapacaklar. "

İHTİMALLERDEN BİRİ BİLE DİYEMİYORLAR

AFAD Başkanı Orhan Tatar da "Zeminle ilgili ihtimaller ne olabilir? Sizin uzmanlık alanınız, birkaç ihtimal vardır kafanızda?" sorusuna şöyle yanıt verdi:,

"Şöyle yani bu bunun tabii bilimsel olarak veriyi görmeden söylemek çok doğru değil. doğal olarak burada jeolojik yapı çok önemli. Bunu özellikle bugün yapacağımız jeofizik yöntemlerle daha net olarak anlayabileceğiz. Ama özellikle bu verileri topladıktan sonra daha net bir bilgi ortaya çıkacaktır. Ondan sonra bunu söylemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Ama tabii zemin daha çok öne çıkan bir problem gibi gözüküyor şu anda."

Tatar, açıklamasında metro inşaatının da bir ihtimal dahilinde olduğunu bile söylemedi.

NELER OLMUŞTU?

29 Ekim sabahı saat 07.00 sıralarında Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde bulunan 7 katlı Arslan Apartmanı aniden çöktü. Enkaz altında kalan 5 kişilik Bilir ailesinden yalnızca 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ olarak kurtarılırken, baba Levent Bilir (44), anne Emine Bilir (37), çocukları Hayrunnisa (14) ve Muhammed Emir Bilir (12) yaşamını yitirdi. Arama-kurtarma çalışmalarına 913 personel, 161 araç, 6 arama köpeği ve 10 sismik dinleme cihazı katıldı. Enkaz alanında Cumhuriyet savcılarının incelemeleri sürdüğü için kaldırma işlemlerine başlanmadı.

Çökmenin ardından çevredeki riskli binaların tahliyesine karar verildi. İlk etapta mühürlenen 9 binaya 3 bina daha eklendi; sonrasında 4 bina daha boşaltılarak tahliye edilen bina sayısı 17’ye, bölgeden uzaklaştırılan aile sayısı ise 45’e yükseldi. 6 katlı bir binada kolon çatlakları tespit edilirken, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş üç yan yana binada toplam 21 dairenin tahliye edildiğini duyurdu. Şu anda 74 kişi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde ağırlanıyor; kalanlar yakınlarının yanında kalıyor.

Halk TV’den Umut Taştan’ın haberine göre, bölgedeki bazı yurttaşlar facia yaşanmadan önce CİMER’e başvuruda bulundu. Metro inşaatının ardından evlerinde çatlaklar oluştuğunu belirten vatandaşlar, binalarda kayma ihtimaline karşı teknik inceleme talep etti. CİMER’e gönderilen dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Metro inşaatı çalışmaları öncesinde evimizde herhangi bir çatlak bulunmazken, çalışmalar başladıktan sonra tavan-duvar birleşim yerleri ve kolon hizalarında gözle görülür çatlaklar meydana geldi. Ayrıca dış kapımız zor kapanıyor. Binada kayma olabileceğini düşünüyoruz. Bu durumun can ve mal güvenliğimizi tehdit etmesinden endişe ediyoruz. Metro çalışmalarının etkilerinin teknik olarak incelenmesini ve sorumluların belirlenmesini talep ediyoruz.”

Çöken binanın enkazı ve çevresindeki mühürlenen 12 bina dronla görüntülenirken, görüntülerde metro inşaatı kapsamında açılan kuyular da yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.