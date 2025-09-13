Su borusu patladı Kadıköy'deki o AVM'yi su bastı

İstanbul Kadıköy'de iş makinesi, kazı çalışması sırasında su borusunu patlattı. Cadde ve yakınlarında bulunan AVM otoparkını su bastı.

Olay, saat 13.15 sıralarında Acıbadem Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede yürütülen kazı çalışmaları sırasında iş makinesi ana su borusuna zarar verdi.

AVM OTOPRAKINI SU BASTI

Borunun patlamasıyla caddeye akan su, alışveriş merkezinin otoparkına doldu. Göle dönen otoparkta bulunan sürücüler, hızla yükselen su nedeniyle araçlarını çıkarmakta güçlük çekti. ​​​​​​​

Bazı sürücüler araçlarını güçlükle otoparktan çıkarmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye İSKİ ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlağın onarımı ve suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Olay nedeniyle yol üzerinde de su birikintileri oluştu, trafik kısa süreli aksadı. Olayla ilgili inceleme sürdüğü ifade edildi.