Su borusu patladı Kadıköy'deki o AVM'yi su bastı

Su borusu patladı Kadıköy'deki o AVM'yi su bastı
Yayınlanma:
Kadıköy'de kazı sırasında su borusu patladı. Su borusunun zarar görmesi nedeniyle yakınlarda bulunan bir AVM'nin otoparkını su bastı.

İstanbul Kadıköy'de iş makinesi, kazı çalışması sırasında su borusunu patlattı. Cadde ve yakınlarında bulunan AVM otoparkını su bastı.

Olay, saat 13.15 sıralarında Acıbadem Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede yürütülen kazı çalışmaları sırasında iş makinesi ana su borusuna zarar verdi.

istanbul-kadikoyde-kazi-sirasinda-su-bo-911727-270929.jpg

AVM OTOPRAKINI SU BASTI

Borunun patlamasıyla caddeye akan su, alışveriş merkezinin otoparkına doldu. Göle dönen otoparkta bulunan sürücüler, hızla yükselen su nedeniyle araçlarını çıkarmakta güçlük çekti. istanbul-kadikoyde-kazi-sirasinda-su-bo-911730-270929.jpg​​​​​​​

Bazı sürücüler araçlarını güçlükle otoparktan çıkarmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye İSKİ ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlağın onarımı ve suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Olay nedeniyle yol üzerinde de su birikintileri oluştu, trafik kısa süreli aksadı. Olayla ilgili inceleme sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Türkiye
Türkiye bu cinayeti konuşmuştu: abla-kardeş son yolculuklarına uğurlandı
Türkiye bu cinayeti konuşmuştu: abla-kardeş son yolculuklarına uğurlandı
Dışişleri Bakanlığından Pakistan’daki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığından Pakistan’daki terör saldırısına kınama
Yusuf Tekin mülakat tartışmalarına yanıt verdi: Haksızlık yapıldığını düşünen dava açsın
Yusuf Tekin mülakat tartışmalarına yanıt verdi: Haksızlık yapıldığını düşünen dava açsın