Stoltenberg anlattı: Erdoğan ile savaş konuşurken birden 'Mısır sever misin?' dedi ve hepimiz mısır yedik

Stoltenberg, 2019 yılının Ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ettiğinde, Türkiye’nin Suriye’de başlattığı askeri operasyon hakkında daha önce dile getirdiği endişelerini bir kez daha tekrarladığını belirtti. Stoltenberg, bu operasyonların IŞİD’e karşı verilen mücadeleyi zayıflatabileceğine dair kaygılarını da ifade etti.

Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'nun haberine göre görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sabırsızlanmaya başladığını fark ettiğini aktaran Stoltenberg, Erdoğan'ın sinirlenmediğini ancak konuyu açıklama ihtiyacı hissettiğini yazdı. Stoltenberg'in aktardığına göre Erdoğan, Türkiye'nin pozisyonunu şu sözlerle savundu:

"Biz Kürtlere karşı değiliz. Türkiye’de milyonlarca Kürt yaşıyor. Suriyeli sığınmacılar arasında da yüz binlerce Kürt var, onlara da karşı değiliz. Bizim karşımızda olan bu silahlı grup, YPG. Onlar teröristtir. Türkiye içinde halkımıza ölümcül saldırılar düzenliyorlar."

O gün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşmede Erdoğan'ın son derece net olduğunu belirten Stoltenberg, Türk operasyonunun zorunlu olduğunu söylediğini aktardı. Erdoğan'ın kendisine dönerek, "YPG teröristtir. Sen de bunu daha önce söyledin. Peki neden artık söylemiyorsun? Evet, onlara IŞİD’le savaşmak için ihtiyacınız var, ama bu onları daha az terörist yapmıyor" dediğini ifade etti. Stoltenberg, Erdoğan'ın "siz" kelimesini sıklıkla "Batı" anlamında kullandığını ve ona göre 'Batı'nın hiçbir zaman kendi ölümcül hatalarından ders çıkarmadığını' da ekledi.

BEKLENMEDİK MISIR VE KESTANE İKRAMI

Görüşmenin gergin havası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ani bir sorusuyla dağıldı. Stoltenberg, o anı kitabında şöyle anlattı:

"‘Genel Sekreter, mısır sever misin?’ diye sordu birden Erdoğan. Yüzümdeki şaşkın ifadeyi fark etmiş olmalı ki soruyu tekrarladı: ‘Mısır sever misin? Şu an tam mısır mevsimindeyiz.’ Ben de ‘Mısır severim,’ dedim. Bunun üzerine Erdoğan, ‘O zaman mısır yiyeceğiz,’ dedi ve kapının yanındaki bir görevlisine işaret etti."

Birkaç dakika sonra içeriye altın sarısı koçan mısırlarla dolu büyük bir tepsinin getirildiğini belirten Stoltenberg, "Hepimiz -yaklaşık sekiz, on kişiydik- çıplak ellerimizle alıp yemeye başladık. Ardından nefis kavrulmuş kestaneler geldi" ifadelerini kullandı.

"TALİBAN'LA PAZARLIK YAPMAK MÜMKÜN"

Bu samimi ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın protokol kurallarına atıfta bulunarak bir espri yaptığını anlatan Stoltenberg, Erdoğan'ın bir termos daha alırken, "Protokol dairesi bu tip şeylerden nefret eder" dediğini belirtti. Ardından Erdoğan, Stoltenberg'e bakarak şu soruyu yöneltti:

"Taliban’la protokol dairesi arasındaki farkı biliyor musun?" Stoltenberg'in başını sallaması üzerine Erdoğan gülümseyerek, "Taliban’la pazarlık yapmak mümkün" yanıtını verdi.

Bu sözlerin ardından ortamın ısındığını, Türk heyetinin kendi arasında Türkiye’nin hangi bölgesinde en iyi mısırın yetiştiğini tartışmaya başladığını yazan Stoltenberg, Amerikalıların da çok mısır yediği ve o dönemki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’ın da muhtemelen bolca mısır yediği konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR VE MEŞRU MÜDAFAA SAVUNMASI

Ancak Stoltenberg, samimi sohbete rağmen asıl konunun ciddiyetini unutmamaya çalıştığını belirtti. Türk askeri operasyonları sonucu ölümler ve büyük göç dalgaları yaşandığına dair raporların geldiğini ve birçok müttefik adına itirazlarını dile getirdiğini hatırlattı. Durumun samimi sohbetlere pek uygun olmadığını vurgulayan Stoltenberg, Erdoğan'a, "Dikkatli olmanız gerekiyor. Türkiye’nin askeri eylemleri orantılı olmalı ve sivilleri hedef almamalısınız" dediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu uyarıya yanıtı ise sert oldu:

"Biz teröristleri öldürüyoruz. Sivilleri vuran sizsiniz; Rakka ve Musul’da IŞİD’i bombalarken kimse buna ses çıkarmıyor."

Stoltenberg, anılarında Erdoğan'ın bu noktada haklı olduğunu düşündüğünü de itiraf etti. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyonun IŞİD'i yok etmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden açık bir karar olmadan, meşru müdafaa inancıyla kapsamlı bir askeri operasyon yürüttüğünü, Türkiye'nin de benzer bir gerekçeye dayandığını ifade etti.

Stoltenberg, kitabında ayrıca Erdoğan'ın diğer NATO ülkeleriyle hiçbir koordinasyon kurmadan harekete geçtiğini, Fransızların Türkiye'nin adımlarını "tamamen kabul edilemez" bulduğunu ve Trump’ın müttefiklerine danışmadan Amerikan askerlerinin büyük kısmını çekmesini de sert şekilde eleştirdiklerini belirtti.