Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonları için gerçekleştirilen KPSS-2025/5 yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

TERCİH VE YERLEŞTİRME SÜRECİ TAMAMLANDI

ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 29 Eylül ile 6 Ekim 2025 tarihleri arasında adaylardan tercihlerin alınmasıyla başlayan KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmış bulunmaktadır.

SONUÇLARA NASIL ERİŞİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına bugün saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama internet adresi olan https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişim sağlayabileceklerdir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına bugün saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama internet adresi olan https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişim sağlayabilecekler.

Adayların sonuçlarını görüntüleyebilmeleri için T.C. kimlik numaraları ile kendilerine ait aday şifrelerini kullanmaları gerekmektedir.