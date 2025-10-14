Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

Yayınlanma:
ÖSYM, 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/5 sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını açıkladı.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonları için gerçekleştirilen KPSS-2025/5 yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

TERCİH VE YERLEŞTİRME SÜRECİ TAMAMLANDI

ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 29 Eylül ile 6 Ekim 2025 tarihleri arasında adaylardan tercihlerin alınmasıyla başlayan KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmış bulunmaktadır.

SONUÇLARA NASIL ERİŞİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına bugün saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama internet adresi olan https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişim sağlayabileceklerdir.

68ee3cfc36206bb89d502305.jpg
Adayların sonuçlarını görüntüleyebilmeleri için T.C. kimlik numaraları ile kendilerine ait aday şifrelerini kullanmaları gerekmektedir.

