Sosyal medya yorumu otel odasında baskın getirdi

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, '@FoReVeR1903_' kullanıcı adıyla sosyal medya hesabından, 'Valilikten tepki çeken karar. Sahipsiz hayvanların beslenmeleri yasaklandı' başlıklı haberi alıntılayarak, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na yönelik hakaret içerikli söylemde bulunduğu belirtilen S.Ç.'nin, İstanbul Pendik'te kaydının bulunduğunu ve tatil için geldiği Antalya'da otelde konakladığı belirlendi. S.Ç., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Afyonkarahisar'a getirilen S.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.