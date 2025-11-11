Sosyal medya trolü Furkan Bölükbaşı yapayalnız kaldı

Sosyal medyadaki en bilinen 'aparatlardan' biri olan ve Cumhuriyet değerlerine yönelik hasmane tutumuyla tanınan trol Furkan Bölükbaşı, attığı bir tweet ile trollük kariyerinin en büyük şokunu yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, idam edilen eski başbakan Adnan Menderes'in sonuyla tehdit eden Bölükbaşı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçlamasıyla gözaltına alındı ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Skandal, şeriat yanlısı bir başka sosyal medya kullanıcısının Erdoğan ve AKP'nin "sağlam bir yenilgi tadacağı" yönündeki paylaşımıyla ateşlendi. Bu paylaşıma yanıt veren Bölükbaşı, "Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir" diyerek, Menderes'in idamına açık bir göndermede bulundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üstü kapalı şekilde tehdit etti.

Bu çıkışının ardından gelen tepki dalgası, Bölükbaşı'yı büyük bir paniğe sürükledi. Tehdit paylaşımını saniyeler içinde silen sosyal medya trolünün bu hareketi "korku dolu bir U dönüşü" olarak nitelendirildi. Bölükbaşı bir manevrayla, bu kez "Erdoğan'a sadakatini" ispatlayan paylaşımlar yapmaya başladı. Erdoğan'ın camideki bir fotoğrafını paylaşarak "kanımızla canımızla yanındayız" mesajları verse de bu çabalar, hakkında harekete geçen yargı mekanizmasını durdurmaya yetmedi.

TCK 310'DAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, TCK'nın en ağır maddelerinden biri olan 310. Madde'den re'sen soruşturma başlatarak Bölükbaşı hakkında gözaltı kararı verdi. Emniyet güçlerince yakalanarak adliyeye sevk edilen Bölükbaşı'nın son durağı, tutuklama talebiyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği oldu.

TROL BÖLÜKBAŞI YAPAYALNIZ KALDI

Bu olay, trol Furkan Bölükbaşı'nın siyaset arenasındaki hazin ve ibretlik yalnızlığını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Yıllardır iktidar lehine yaptığı yayınlarla ve muhaliflere yönelik seviyesiz saldırılarıyla kendine bir alan açan sosyal medya trolü için şu an hapis cezası isteniyor.

Yıllardır yaptığı paylaşımlarla muhalif kesimlerin hedefinde olan Bölükbaşı'nın, bu kez destekçisi olduğu iktidarı hedef alması, kendisine hiçbir koruma kalkanı sağlamadı.

GÖZALTINDAN SADECE İKİ GÜN ÖNCE KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞMUŞTU

Bölükbaşı'nın bu çıkışından hemen önce, 9 Kasım'da, Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı söylemleriyle bilinen Fatih Tezcan ile kamuoyu önünde yaşadığı sert ve seviyesiz tartışma, içinde bulunduğu gerilimi gözler önüne serdi.

İkili arasındaki tartışma, sosyal medyada karşılıklı hakaret ve suçlamalarla BAŞKA bir boyuta ulaştı. Furkan Bölükbaşı, katıldığı bir yayında, Fatih Tezcan'ın kendisine "Ben erkeklerle çalışamıyorum, bana genç kadın bir yardımcı lazım" dediğini iddia etti.