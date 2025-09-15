Sorumsuz ‘eğlence’ neredeyse felaketle sonuçlanıyordu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, gece saatlerinde yaşanan akıl almaz bir olay, sorumsuzluğun ne denli tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, seyir halindeki bir hafif ticari araçtan havai fişek atarak hem çevrede paniğe yol açtı hem de bir anız yangınına neden oldu.