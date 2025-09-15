Sorumsuz ‘eğlence’ neredeyse felaketle sonuçlanıyordu
Yeni Mahalle Uludağ Caddesi'nde meydana gelen olayda, beyaz renkli bir hafif ticari araçtan peş peşe atılan havai fişekler, gece karanlığını aydınlattı. Ancak bu "eğlence" yol kenarındaki tarlada bulunan anızların tutuşmasıyla bir anda kabusa dönüştü. Kıvılcımların anızları tutuşturmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılma tehlikesi gösterdi.
Çevredeki vatandaşların büyük bir panik yaşadığı olay, cep telefonu kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, aracın hızla uzaklaşması ve alevlerin yükselmesi anbean kaydedildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını ve olası bir faciayı önledi.
Yangın kontrol altına alınırken, sorumsuzluğun fitilini ateşleyen şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)