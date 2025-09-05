Son dakika | YSK’nın kararına CHP’den ilk tepki!

Son dakika | YSK’nın kararına CHP’den ilk tepki!
Yayınlanma:
YSK'nın, CHP'nin İstanbul'daki ilçe kongrelerinin devam etmesi ancak İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atanmasına ilişkin verdiği kararlara CHP’den ilk tepki geldi. CHP’li Gül Çiftci, Halk TV'ye yaptığı açıklamada "Bu kayyum heyetinden de kurtaracağız İstanbul İl Başkanlığımızı" derken Gökhan Günaydın, karara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin İstanbul'daki bazı ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin ilçe seçim kurulları tarafından verilen karalara karşı yaptığı itirazı görüşmek için toplandı. Saat 14.30'da başlayan toplantı, 16.40 itibarıyla sona ererken toplantının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, basın mensuplarına alınan kararları açıkladı.

Yener, yaptığı açıklamada "Saat 14.30'da başlayan Yüksek Seçim Kurulu toplantısı biraz önce sona ermiştir. Kurulumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu itirazı değerlendirmiştir. Yapılan toplantı sonucunda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir İlçe Seçim Kurullarının başlayan kongre sürecini durdurmasına yönelik almış olduğu kararlar, tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılmış ve kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

YSK İL YÖNETİMİ İTİRAZINI REDDETTİ!

Yener, YSK'nın CHP İstanbul İl yönetimine kayyum atanmasına ilişkin yapılan itirazın reddettiğini ifade ederek "Cumhuriyet Halk Partisi'nin il yönetimine ilişkin alınan karara yönelik yapmış olduğu itiraz ise kurul toplantısı sonucunda reddedilmiştir" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | YSK CHP'nin itirazını kabul etti! Kongreler kaldığı yerden devam edecekSon Dakika | YSK CHP'nin itirazını kabul etti! Kongreler kaldığı yerden devam edecek

CHP'DEN İLK TEPKİ GELDİ!

Halk TV yayınında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, “İstanbul İl Başkanlığımızda şu anda bir kayyum heyeti var ancak orada devam eden bir yargılama var ve yapılan yargılama da yetkisiz bir mahkeme eliyle yapılan yargılama. Asıl yetkili mahkeme Ankara mahkemeleri. Dolayısıyla bizim oradaki yargı sürecimiz ayrıca işleyen bir süreç ve biz inanıyoruz ki itirazlarla ya da istinaf yolunda bu kayyum heyetinden de kurtaracağız İstanbul İl Başkanlığımızı. Önce onu belirtmekte fayda var.” ifadelerini kullandı.

“Ayrıca bu süreçler 15 Eylül'de gerçekleşecek olan kurultay davamızı elbette etkileyecektir YSK'nın vermiş olduğu bu süreç. YSK çünkü bu süreçle anayasal bir kurum olduğunu ve kendi varlığını inkar etmedi. Bu vermiş olduğu kararla.” sözlerini sarf eden Çiftci, “Çünkü burayı bu olağan kongre sürecimizi devam ettiren kurum, seçim kurullarının YSK'dır. Dolayısıyla YSK'nın varlığını koruduğuna ilişkin bir karar olarak değerlendirebiliriz burayı.” açıklamasında bulundu.

Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise “İstanbul'da ilçe kongrelerimizin durdurulmasına ilişkin tam kanunsuzluk itirazımız Yüksek Seçim Kurulu tarafından haklı bulunarak ilçe kongrelerimizin devam etmesi kararı alınmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yargı kararıyla kuşatma altına almaya çalışanlara karşı bir adım geri atmadan mücadelemizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

gul-ciftci.png

GÖKHAN GÜNAYDIN'DAN SERT TEPKİ!

Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada YSK'nın kararına tepki göstererek "YSK idare-i maslahat ve orta yolculuk örneği vererek, yerleşik içtihatlarında dahi ısrar edemedi. CHP ilçe kongrelerinin durdurulma kararı iptal edilirken, İstanbul il Kongresi ve kayyım atama kararına yönelik Asliye Hukuk mahkemesi kararını kaldıramayarak kendisini inkar etti" sözlerini sarf etti.

gokhan-gunaydin.png

GÖKAN ZEYBEK: DEMOKRASİYİ BASKI ALTINA ALMA ÇABALARI BOŞUNADIR

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de, YSK kararına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Zeybek, YSK’nın bazı ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin itirazı kabul ettiğini belirterek “YSK itirazlarımızı kabul etti. İstanbul’da 39. Olağan Kongre kaldığı yerden kararlılıkla devam edecek. Demokratik süreçleri yargı yoluyla durdurma girişimi başarısızlığa uğratılmıştır. Unutmayın ve zamanla daha iyi anlaşılacak... Hiçbir mahkeme, hiçbir güç, CHP’yi dizayn edemez. Halkın iradesiyle, demokrasiye olan inancımızla yolumuza devam ediyoruz. Mutlaka kazanacağız” ifadelerini kullandı.

İfadelerini devamında, YSK’nın CHP İstanbul İl yönetimine kayyum atanmasına ilişkin yapılan itirazın reddettiğini ifade eden Zeybek, “Aynı YSK, İstanbul İl Yönetim Kurulu’na kayyum atanmasına yönelik itirazımızı reddetti. Yani bir garabete imza attı” sözlerini sarf eden Zeybek, “Yine kalın harflerle belirtiyoruz. Demokrasiden yana olun. Hukuktan yana olun. İktidar, yargıyı kendi siyasi çıkarları için araçsallaştırıyor; siz bu oyuna gelmeyin” açıklamasında bulundu.

Zeybek, sözlerini “Demokrasiyi baskı altına alma çabaları boşunadır. Biz, milletimizle birlikte aşacağız. Aşacağız ve demokrasiye sahip çıkacağız” ifadeleriyle noktaladı.

gokan-zeybek1.png

gokan-zeybek2.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Türkiye
Dolandırıcıların tuzağına düşeceklerdi! Büyük vurgunu polis engelledi
Dolandırıcıların tuzağına düşeceklerdi! Büyük vurgunu polis engelledi
Ot yangınında fabrikaları duman kapladı işçiler eve gönderildi
Ot yangınında fabrikaları duman kapladı işçiler eve gönderildi
Evde tutulan 20 köpek kurtarıldı: Aynı adrese 3'üncü baskın
Evde tutulan 20 köpek kurtarıldı: Aynı adrese 3'üncü baskın