Son dakika | YSK’nın kararına CHP’den ilk tepki!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin İstanbul'daki bazı ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin ilçe seçim kurulları tarafından verilen karalara karşı yaptığı itirazı görüşmek için toplandı. Saat 14.30'da başlayan toplantı, 16.40 itibarıyla sona ererken toplantının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, basın mensuplarına alınan kararları açıkladı.

Yener, yaptığı açıklamada "Saat 14.30'da başlayan Yüksek Seçim Kurulu toplantısı biraz önce sona ermiştir. Kurulumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu itirazı değerlendirmiştir. Yapılan toplantı sonucunda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir İlçe Seçim Kurullarının başlayan kongre sürecini durdurmasına yönelik almış olduğu kararlar, tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılmış ve kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

YSK İL YÖNETİMİ İTİRAZINI REDDETTİ!

Yener, YSK'nın CHP İstanbul İl yönetimine kayyum atanmasına ilişkin yapılan itirazın reddettiğini ifade ederek "Cumhuriyet Halk Partisi'nin il yönetimine ilişkin alınan karara yönelik yapmış olduğu itiraz ise kurul toplantısı sonucunda reddedilmiştir" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN İLK TEPKİ GELDİ!

Halk TV yayınında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, “İstanbul İl Başkanlığımızda şu anda bir kayyum heyeti var ancak orada devam eden bir yargılama var ve yapılan yargılama da yetkisiz bir mahkeme eliyle yapılan yargılama. Asıl yetkili mahkeme Ankara mahkemeleri. Dolayısıyla bizim oradaki yargı sürecimiz ayrıca işleyen bir süreç ve biz inanıyoruz ki itirazlarla ya da istinaf yolunda bu kayyum heyetinden de kurtaracağız İstanbul İl Başkanlığımızı. Önce onu belirtmekte fayda var.” ifadelerini kullandı.

“Ayrıca bu süreçler 15 Eylül'de gerçekleşecek olan kurultay davamızı elbette etkileyecektir YSK'nın vermiş olduğu bu süreç. YSK çünkü bu süreçle anayasal bir kurum olduğunu ve kendi varlığını inkar etmedi. Bu vermiş olduğu kararla.” sözlerini sarf eden Çiftci, “Çünkü burayı bu olağan kongre sürecimizi devam ettiren kurum, seçim kurullarının YSK'dır. Dolayısıyla YSK'nın varlığını koruduğuna ilişkin bir karar olarak değerlendirebiliriz burayı.” açıklamasında bulundu.

Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise “İstanbul'da ilçe kongrelerimizin durdurulmasına ilişkin tam kanunsuzluk itirazımız Yüksek Seçim Kurulu tarafından haklı bulunarak ilçe kongrelerimizin devam etmesi kararı alınmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yargı kararıyla kuşatma altına almaya çalışanlara karşı bir adım geri atmadan mücadelemizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

GÖKHAN GÜNAYDIN'DAN SERT TEPKİ!

Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada YSK'nın kararına tepki göstererek "YSK idare-i maslahat ve orta yolculuk örneği vererek, yerleşik içtihatlarında dahi ısrar edemedi. CHP ilçe kongrelerinin durdurulma kararı iptal edilirken, İstanbul il Kongresi ve kayyım atama kararına yönelik Asliye Hukuk mahkemesi kararını kaldıramayarak kendisini inkar etti" sözlerini sarf etti.

GÖKAN ZEYBEK: DEMOKRASİYİ BASKI ALTINA ALMA ÇABALARI BOŞUNADIR

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de, YSK kararına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Zeybek, YSK’nın bazı ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin itirazı kabul ettiğini belirterek “YSK itirazlarımızı kabul etti. İstanbul’da 39. Olağan Kongre kaldığı yerden kararlılıkla devam edecek. Demokratik süreçleri yargı yoluyla durdurma girişimi başarısızlığa uğratılmıştır. Unutmayın ve zamanla daha iyi anlaşılacak... Hiçbir mahkeme, hiçbir güç, CHP’yi dizayn edemez. Halkın iradesiyle, demokrasiye olan inancımızla yolumuza devam ediyoruz. Mutlaka kazanacağız” ifadelerini kullandı.

İfadelerini devamında, YSK’nın CHP İstanbul İl yönetimine kayyum atanmasına ilişkin yapılan itirazın reddettiğini ifade eden Zeybek, “Aynı YSK, İstanbul İl Yönetim Kurulu’na kayyum atanmasına yönelik itirazımızı reddetti. Yani bir garabete imza attı” sözlerini sarf eden Zeybek, “Yine kalın harflerle belirtiyoruz. Demokrasiden yana olun. Hukuktan yana olun. İktidar, yargıyı kendi siyasi çıkarları için araçsallaştırıyor; siz bu oyuna gelmeyin” açıklamasında bulundu.

Zeybek, sözlerini “Demokrasiyi baskı altına alma çabaları boşunadır. Biz, milletimizle birlikte aşacağız. Aşacağız ve demokrasiye sahip çıkacağız” ifadeleriyle noktaladı.