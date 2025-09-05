Son Dakika | YSK CHP'nin itirazını kabul etti! Kongreler kaldığı yerden devam edecek

CHP, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin ihtiyati tedbir kararına dayanılarak, bu ilçelerde kongre yapılamayacağı yönündeki kararlarını dün YSK’ya taşımıştı.

CHP'nin şikayeti üzerine YSK'nın bugün yaptığı toplantı sona erdi. Toplantıdan bir kabul kararı bir de ret kararı çıktı.

CHP İLÇE KONGRELERİ DEVAM EDECEK

2 buçuk saat süren toplantının ardından açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, Küçükçekmece, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenyurt, Çekmeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal ve Zeytinburnu ilçe kongreleri hakkında verilen kararların kaldırıldığını belirterek kongrelerin yapılacağını duyurdu.

İSTANBUL YÖNETİMİ İÇİN YAPILAN İTİRAZ REDDEDİLDİ

Öte yandan YSK, CHP'nin İstanbul İl Yönetimi hakkında verilen görevden uzaklaştırma kararına yapılan itirazı reddetti.

CHP NE İSTEMİŞTİ?

CHP, partinin İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının “hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gasbı” olduğunu, bu karara dayanılarak, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının aldığı kararların da “tam kanunsuzluk” teşkil ettiğini öne sürmüştü.

Partinin dilekçesinde, “YSK tarafından görev gaspının varlığının, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının maddi ve hukuki imkansızlık sebebiyle icra edilemeyeceğinin tespit edilmesi; Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının kararlarının tam kanunsuzluk gerekçesiyle kaldırılması” istenmişti.