Son Dakika | YSK CHP'nin itirazını kabul etti! Kongreler kaldığı yerden devam edecek

Son Dakika | YSK CHP'nin itirazını kabul etti! Kongreler kaldığı yerden devam edecek
Yayınlanma:
Güncelleme:
Yüksek Seçim Kurulu'nun, CHP'nin İstanbul'da bazı ilçelerde düzenleyeceği kongrelerinin iptal edilmesine ilişkin verilen kararlara karşı yaptığı itirazı değerlendirmek için yaptığı toplantı sona erdi. YSK Başkanı Ahmet Yener, "CHP ilçe kongreleri yapılacak" dedi.

CHP, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin ihtiyati tedbir kararına dayanılarak, bu ilçelerde kongre yapılamayacağı yönündeki kararlarını dün YSK’ya taşımıştı.

CHP'nin şikayeti üzerine YSK'nın bugün yaptığı toplantı sona erdi. Toplantıdan bir kabul kararı bir de ret kararı çıktı.

CHP İLÇE KONGRELERİ DEVAM EDECEK

2 buçuk saat süren toplantının ardından açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, Küçükçekmece, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenyurt, Çekmeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal ve Zeytinburnu ilçe kongreleri hakkında verilen kararların kaldırıldığını belirterek kongrelerin yapılacağını duyurdu.

İSTANBUL YÖNETİMİ İÇİN YAPILAN İTİRAZ REDDEDİLDİ

Öte yandan YSK, CHP'nin İstanbul İl Yönetimi hakkında verilen görevden uzaklaştırma kararına yapılan itirazı reddetti.

CHP NE İSTEMİŞTİ?

CHP, partinin İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının “hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gasbı” olduğunu, bu karara dayanılarak, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının aldığı kararların da “tam kanunsuzluk” teşkil ettiğini öne sürmüştü.

Partinin dilekçesinde, “YSK tarafından görev gaspının varlığının, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının maddi ve hukuki imkansızlık sebebiyle icra edilemeyeceğinin tespit edilmesi; Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının kararlarının tam kanunsuzluk gerekçesiyle kaldırılması” istenmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Türkiye
Dolandırıcıların tuzağına düşeceklerdi! Büyük vurgunu polis engelledi
Dolandırıcıların tuzağına düşeceklerdi! Büyük vurgunu polis engelledi
Ot yangınında fabrikaları duman kapladı işçiler eve gönderildi
Ot yangınında fabrikaları duman kapladı işçiler eve gönderildi
Evde tutulan 20 köpek kurtarıldı: Aynı adrese 3'üncü baskın
Evde tutulan 20 köpek kurtarıldı: Aynı adrese 3'üncü baskın