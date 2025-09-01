Son Dakika | Yanmış ölü bebek çöpe atılmıştı! Anneye tutuklama talebi

Son Dakika | Yanmış ölü bebek çöpe atılmıştı! Anneye tutuklama talebi
Yayınlanma:
Son dakika... İstanbul Beşiktaş'ta yanmış ve vücudunda yanıklar olan yenidoğan bir bebek çöp kenarına atıldı. Bebeğin annesinin tutuklanma talebi ile hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Beşiktaş’ta belediye temizlik görevlileri, Ortaköy Çevirmeci Caddesi’nde çöp konteynerinin yanında bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, bebeğin yeni doğduğunu, göbek kordonunun kesildiğini ve vücudunda yanık ile kesikler bulunduğunu belirledi.

Polis incelemesi sonucunda 39 yaşındaki anne Elif A. gözaltına alındı. Emniyette verdiği ifadede, hamile olduğunu geç fark ettiği için bebeği aldıramadığını söyledi. Evde tek başına doğum yaptığını, kordonu makasla kestikten sonra bebeği çöp poşetine koyarak konteynerin yanına bıraktığını anlattı. Daha sonra alışverişe gidip yeniden olay yerinden geçtiğini de kabul etti.

Mayıs ayında eşinden boşandığı öğrenilen Elif A’nın üç çocuğu bulunduğu, ölen bebeğin ise dini nikah kisvesi ile birlikte olduğu eşinden olduğu belirtildi. Kız olduğu tespit edilen bebeğin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Şüpheli anne, Cinayet Büro’daki işlemlerinin ardından “birinci derece yakınını kasten öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi.

Ekol'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, savcılık Elif A'nın tutuklanmasını talep etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

