Son dakika | Üsküdar Belediyesi operasyonunda 9 tutuklama!

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 kişiden 9’u tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Tutuklama talebiyle sevk edilen kişilerin tamamı tutuklandı.

Üsküdar Belediyesi’nde yapı ve iskan ruhsatı süreçlerine ilişkin iddialar üzerine 7 Nisan tarihinde İstanbul ve Yalova’da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci’nin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Üsküdar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 kişiden 9'u tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

9 İSİM TUTUKLANDI!

Savcılığın, haklarında tutuklama talep ettiği, aralarında Belediye Balkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de olduğu 9 isim nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Tutuklanan isimlerin Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci, Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu, Hakan Yavuz, Özgür Ceylan, Barkın Ege Tekkökoğlu, Erdem Alkan, Kadir Karadağ, Yılmaz Kozan ve Ceyhan Han olduğu öğrenildi.

10 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST!

Hakkında adli kontrol talep edilen 10 kişi ise, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Adli kontrol ile serbest bırakılan kişilerin ise; Ahmet İşman, Veysel Köse, Burçin Çevik, Yasin Karabaş, Engin Araz, Özkan Sinan Binali, Eyüp Meriç, Murat Armağan, Mehmet Atilla Güneri ve Hakan Mansız olduğu bildirildi.

1 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI!

1 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

PARA GÖRÜNTÜLERİNİN GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI!

Belediyeye düzenlenen operasyonda bir bavul içerisinde balya balya para görüntüleri servis edilmişti. TRT Haber'de de söz konusu görüntülerin servis edilmesi büyük tepki toplarken o paraların belediye ile alakası olmadığı, bir kafe devri için iki kişi arasındaki para alışverişi olduğu dekontları ve sözleşmesi ile belgeli bir şekilde ortaya çıkmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

