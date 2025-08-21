Son dakika | Ufuk Bayraktar için tutuklama talebi!

Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırmasıyla ünlenen Ufuk Bayraktar, dün öğle saatlerinde Beyoğlu Cihangir’de bir kafeyi bastığı ve haraç istediği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, ünlü oyuncu için tutuklama talep edildi. Adliyeye sevk edilen Bayraktar, savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine gönderildi.

İddiaya göre, Bayraktar, arkadaşlarıyla alkol alıp çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle bir esnaf tarafından şikayet edildi. Esnafın kendisini şikayet ettiğini duyunca esnafın mekanına girerek olay çıkardı.

ŞARTLİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Ufuk Bayraktar, 2018’de ruhsatsız silah bulundurma, 2020’de kadına şişe fırlatma ve bıçakla saldırı suçlarından aldığı cezalar sonrası şartlı tahliye ile cezaevinden çıkmıştı.