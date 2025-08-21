Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, gözaltına alındı. Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırmasıyla ünlenen Bayraktar, dün öğle saatlerinde Beyoğlu Cihangir’de bir kafeyi bastığı ve haraç istediği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, ünlü oyuncu, arkadaşlarıyla alkol alıp çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle bir esnaf tarafından şikayet edildi. Şikayeti öğrenen Bayraktar, iddiaya göre esnafın mekanına girerek olay çıkardı. Bunun üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şikayetin devam etmesi halinde, Bayraktar'ın daha önceki mahkumiyetleri nedeniyle aldığı şartlı tahliyenin iptal edilip yeniden cezaevine girebileceği belirtildi.

ŞARTLİ TAHLİYE OLMUŞTU

Ufuk Bayraktar, 2018’de ruhsatsız silah bulundurma, 2020’de kadına şişe fırlatma ve bıçakla saldırı suçlarından aldığı cezalar sonrası şartlı tahliye ile cezaevinden çıkmıştı.