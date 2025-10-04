Son dakika | İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk bugün getiriliyor

Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan ancak İsrail güçlerinin müdahalesiyle uluslararası sularda durdurulan "Küresel Sumud Filosu"ndaki Türk vatandaşlarının durumuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, konuyla ilgili son gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.

İLK GRUP ÖZEL UÇAKLA GETİRİLİYOR

Bakanlık Sözcüsü Keçeli'nin açıklamasına göre, filodaki teknelere el konulmasının ardından alıkonulan Türk vatandaşlarından 36'sının bugün öğleden sonra ayarlanacak özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye dönmesi planlanıyor. Keçeli, bu rakamın henüz nihai olmadığını, kesin sayının gün içinde netleşeceğini ifade etti.

KALANLAR İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Dışişleri Bakanlığı, alıkonulan diğer Türk vatandaşlarının da resmi işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye'ye dönebilmeleri için gerekli diplomatik ve lojistik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

UÇAKTA BAŞKA ÜLKE VATANDAŞLARI DA OLACAK

Sözcü Keçeli, Türkiye'ye dönecek olan özel uçakta, filoda yer alan üçüncü ülke vatandaşlarının da bulunmasının planlandığını sözlerine ekledi. Bu durum, Türkiye'nin operasyonun uluslararası boyutunda da rol üstlendiğini gösteriyor.