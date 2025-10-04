Son dakika | İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk bugün getiriliyor

Son dakika | İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk bugün getiriliyor
Yayınlanma:
Son dakika haberi... İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan "Küresel Sumud Filosu"nda bulunan Türk vatandaşlarının bir bölümünün bugün Türkiye'ye döneceği açıklandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli açıklamasında "vatandaşlarımızdan 36’sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan ancak İsrail güçlerinin müdahalesiyle uluslararası sularda durdurulan "Küresel Sumud Filosu"ndaki Türk vatandaşlarının durumuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, konuyla ilgili son gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.

İLK GRUP ÖZEL UÇAKLA GETİRİLİYOR

Bakanlık Sözcüsü Keçeli'nin açıklamasına göre, filodaki teknelere el konulmasının ardından alıkonulan Türk vatandaşlarından 36'sının bugün öğleden sonra ayarlanacak özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye dönmesi planlanıyor. Keçeli, bu rakamın henüz nihai olmadığını, kesin sayının gün içinde netleşeceğini ifade etti.

KALANLAR İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Dışişleri Bakanlığı, alıkonulan diğer Türk vatandaşlarının da resmi işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye'ye dönebilmeleri için gerekli diplomatik ve lojistik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

UÇAKTA BAŞKA ÜLKE VATANDAŞLARI DA OLACAK

Sözcü Keçeli, Türkiye'ye dönecek olan özel uçakta, filoda yer alan üçüncü ülke vatandaşlarının da bulunmasının planlandığını sözlerine ekledi. Bu durum, Türkiye'nin operasyonun uluslararası boyutunda da rol üstlendiğini gösteriyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Türkiye
Meteorolojden pazar planı yapan İstanbullulara kara haber!
Meteorolojden pazar planı yapan İstanbullulara kara haber!
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!