Son dakika| Sosyal medyaya erişim sorunu yaşanıyor

Son dakika| Sosyal medyaya erişim sorunu yaşanıyor
Yayınlanma:
Son dakika haberi... X, Instagram, Youtube ve TikTok'u etkileyen bant genişliği daraltması yaşanıyor. Kullanıcılar arama motorlarında, "X, Instagram, Youtube ve TikTok çöktü mü?" sorgusu yapıyor.

İfade Özgürlüğü Derneği EngelliWeb'in aktardığına göre, X, Instagram, YouTube ve TikTok'u etkileyen bant genişliği daraltması yaşanıyor.

WhatsApp, Telegram, Signal ve Facebook'a da bant genişliği daraltması uygulanıyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanmasının ardından CHP Gençlik Kolları'nın İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanma çağrısı üzerine vatandaş bina önüne akın etmeye başladı.

Polis vatandaşları engellemek amacıyla giriş çıkışlara barikat kurdu. Yurttaşlar polis engeline rağmen alana akın etti.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken sosyal medya mecralarına erişim sorunu yaşanmaya başladı.

İfade Özgürlüğü Derneği EngelliWeb, X, Instagram, YouTube ve TikTok'u etkileyen bant genişliği daraltması yaşandığını aktardı.

CHP'Lİ VEKİL TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabı üzerinden internet daraltmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"İstanbul’da polis ablukası yetmedi, interneti de daralttılar! Milli iradeyi gasp etmeleri yetmedi, kamuoyunun burada yaşananları bilmesini de engellemeye çalışıyorlar. Ne hukuk bıraktılar, ne toplanma ve seyahat özgürlüğü, ne haber alma özgürlüğü bıraktılar! Bant daraltsanız da, sosyal medyaya ket vurmaya çalışsanız da, vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyetimizi savunmaya devam edeceğiz!"

ali-mahir.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Türkiye
Şamil Tayyar'den tehdit dolu paylaşım: Belli ki devleti de toplumu da tanımıyorsunuz, size tanıtırlar!
Şamil Tayyar'den tehdit dolu paylaşım: Belli ki devleti de toplumu da tanımıyorsunuz, size tanıtırlar!
Son dakika|Özgür Özel'den Ali Yerlikaya'ya yanıt
Son dakika|Özgür Özel'den Ali Yerlikaya'ya yanıt