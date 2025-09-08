Son dakika| Sosyal medyaya erişim sorunu yaşanıyor

İfade Özgürlüğü Derneği EngelliWeb'in aktardığına göre, X, Instagram, YouTube ve TikTok'u etkileyen bant genişliği daraltması yaşanıyor.

WhatsApp, Telegram, Signal ve Facebook'a da bant genişliği daraltması uygulanıyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanmasının ardından CHP Gençlik Kolları'nın İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanma çağrısı üzerine vatandaş bina önüne akın etmeye başladı.

Polis vatandaşları engellemek amacıyla giriş çıkışlara barikat kurdu. Yurttaşlar polis engeline rağmen alana akın etti.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken sosyal medya mecralarına erişim sorunu yaşanmaya başladı.

İfade Özgürlüğü Derneği EngelliWeb, X, Instagram, YouTube ve TikTok'u etkileyen bant genişliği daraltması yaşandığını aktardı.

CHP'Lİ VEKİL TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabı üzerinden internet daraltmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"İstanbul’da polis ablukası yetmedi, interneti de daralttılar! Milli iradeyi gasp etmeleri yetmedi, kamuoyunun burada yaşananları bilmesini de engellemeye çalışıyorlar. Ne hukuk bıraktılar, ne toplanma ve seyahat özgürlüğü, ne haber alma özgürlüğü bıraktılar! Bant daraltsanız da, sosyal medyaya ket vurmaya çalışsanız da, vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyetimizi savunmaya devam edeceğiz!"