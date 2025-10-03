Basel ismiyle tanınan ve yaptığı bir paylaşım nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Bekir Aslan tahliye edildi.

77 GÜNÜN ARDINDAN TAHLİYE EDİLDİ!

Cumhuriyet'ten Batuhan Serim'in aktardığına göre, Silivri’de 77 gündür tutuklu bulunan ve 1 yıl 5 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Aslan’ın ilk duruşması, bugün İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Bekir Aslan Silivri’den getirilerek duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme, Aslan’ın tahliyesine karar vererek Erdoğan’ın avukatının davaya katılma talebini kabul etti. Bir sonraki duruşma ise 9 Ocak saat 10.35’e ertelendi.

“O PAYLAŞIMIM NETANYAHU’YA YÖNELİK”

Aslan, mahkemede yaptığı savunmada “Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. İlgili paylaşımımımda Cumhurbaşkanının ismi veya fotoğrafı yer almıyor. O sabah Trump, Netanyahu ile görüşmüştü ve İsrail Gazze’yi bombalamıştı. Onun üzerine ben bu paylaşımı yaptım. Bu tweeti Netanyahu’ya yönelik olarak atmıştım” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİM HAYATIM AKSADI”

“3 aydır da Netanyahu’ya yönelik attığım tweetten dolayı ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ten dolayı tutuklu bulunmaktayım” sözlerini sarf eden Aslan, “Bu süreçte eğitim hayatım aksadı, bitirme tezimi yazamadım. Hem tahliyemi hem de beraatimi talep ediyorum” dedi.

TAHLİYE EDİLDİKTEN SONRA YENİDEN TUTUKLANMIŞTI!

Daha önceleri ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonlara ilişkin protestolar sırasında gözaltına alınan Bekir Aslan, iki buçuk ay cezaevinde kalmıştı. Daha sonra ise tahliye edilmişti.

Tahliye edilmesinin ardından 9 Temmuz’da yeniden gözaltına alınan Aslan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.