İki defa tutuklanan sosyal medya fenomeni Basel'in iddianamesi yazıldı

"Basel" adıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Bekir Aslan, X platformunda yaptığı paylaşım nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 9 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Daha önce bir kez daha tutuklanan ve serbest bırakılan Aslan hakimlik sorgusunda yaptığı paylaşımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için değil, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için olduğunu belirtmişti; “7 Temmuz tarihinde Trump-Netanyahu ile görüşecekti, bu yüzden tweet atmak istedim. İsrail, Gazze’de bir sağlık kuruluşunu bombaladı ve siviller hayatını kaybetti. Bu yüzden tweet attım. X adlı site Elon Musk gibi siyonistler tarafından yönetildiği için böyle bir tweet attım. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında değil Netanyahu hakkında paylaşım yaptım. Serbest bırakılmayı talep ederim.”

'Basel' yeniden tutuklandı

ERDOĞAN MAĞDUR OLARAK YER ALDI

Savcılık, izne bağlı suçlardan olduğu için Adalet Bakanlığı oluru ile Bekir Aslan hakkında iddianame düzenledi. İddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mağdur olarak yer aldı.

3 EKİM'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianame, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tensip duruşmasında tutukluluğunun devamına karar verilen "Basel" 3 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.